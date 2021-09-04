Щоб таліби не читали: Google заблокував пошту екс-уряду Афганістану

Сервісом Google користувалися понад 20 держорганів. З офіційного листування бойовики можуть дізнатися про домовленості колишніх чиновників з міжнародними партнерами.

3 вересня Google тимчасово заблокував електронну пошту членів уряду Афганістану. Про це повідомляє агентство Reuters, посилаючись на одного з чиновників.

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Він стверджує, що радикальне угрупування "Талібан", що захопила Афганістан, намагається отримати доступ до листів колишніх членів уряду країни. У зв'язку з цим корпорація Alphabet Inc, якій належить Google Mail, вирішила моніторити ситуацію і вже вжила заходів для захисту облікових записів.

Наприкінці серпня той же співробітник уряду розповів Reuters, що таліби просили зберегти дані для доступу до офіційних повідомлень одного з міністерств. За словами чиновника, він відмовився і з тих пір переховується.

Відкриті записи поштового сервісу показують, що близько 20 державних органів Афганістану використовували сервери Google для відправки і прийому офіційних email-повідомлень, в тому числі міністерства фінансів, промисловості і освіти, протокольна служба президента і регіональні структури. Бойовики можуть використовувати урядові бази даних і вміст листів, щоб вистежувати чиновників або дізнаватися про їх домовленості з іншими державами.

"Це надало б дійсно цінну інформацію. Навіть наявність списку співробітників в Google Sheet — велика проблема", — пояснив Чад Андерсон, фахівець з кібербезпеки з компанії DomainTools, який допоміг агентству зібрати інформацію. Експерт додав, що дані з листів можуть виявитися для талібів "ціннішими за старі вертольоти".

Завдяки йому Reuters з'ясувало, що кілька державних агентств Афганістану також використовували поштові служби Microsoft Corp (MSFT.O), серед них виявилося міністерство закордонних справ і адміністрація президента. Поки невідомо, чи приймає корпорація будь-які заходи, щоб захистити цю інформацію від бойовиків, її представники відмовилися коментувати ситуацію.

Як повідомляли раніше, Facebook і Twitter почали блокувати доступ до облікових записів користувачів з Афганістану. Представники соціальних мереж пояснили, що таким чином людей намагаються захистити від репресій з боку талібів. Зокрема, Facebook прибрав можливість шукати акаунти з Афганістану в списках друзів.

Писали також, що Facebook вирішила блокувати акаунти і контент, пов'язаний з "Талібаном". Цензуру здійснюють експерти, які знають офіційні мови Афганістану і розбираються в культурних особливостях постів.