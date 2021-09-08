Презентация Apple 2021: какими будут новые iPhone, Apple Watch и Air Pods 3 (фото, видео)

Анонс новых устройств Apple – одно из самых ожидаемых событий года. Фокус расскажет, какие новинки будут презентованы пользователям в 2021 году.

Этой осенью во время презентации Apple 2021 разработчики должны показать новую линейку смартфонов и другие гаджеты. Фокус собрал всю интересную информацию и слухи о том, что компания покажет на следующей неделе.

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Презентация Apple 2021: дата и ожидания

Бренд уже многие годы сознательно избегает крупных совместных мероприятий, предпочитая устраивать собственные. Суть презентации Apple заключается в том, чтобы представлять новинки эксклюзивно. Долгое время оставалось загадкой, когда именно состоится очередная презентация. Теперь же доподлинно известно, что до конца 2021 года бренд планирует провести две конференции, в рамках которых представит свою новую продукцию. Проведение мероприятия под названием California Streaming назначили на 14 сентября, еще одна может состояться в октябре.

Западным журналистам и блогерам уже разослали приглашения на презентацию Apple 14 сентября. Как ожидают аналитики сайта Macworld, компания покажет линейку смартфонов iPhone 13, смарт-часы Apple Watch Series 7 и наушники AirPods 3. Как и раньше, трансляцию проведут на сайте Apple.com и на официальном YouTube-канале. Стоит отметить, что Apple не проводит "живых" конференций с 2019 года.

Презентация Apple iPhone 13

Пожалуй, больше всего поклонники бренда ждут именно презентации нового "Айфона". По мнению некоторых пользователей Сети, в постере-анонсе Apple использовала цвет Rose Gold, в который ранее уже окрашивала свои iPhone, что может быть тонким намеком на то, какую гамму цветов использовали дизайнеры на этот раз.

Macworld ожидает, что Apple покажет четыре новых модели смартфонов: iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Mini. Достоверной информации об этих смартфонах пока известно немного, однако Technizo Concept проанализировал чертежи, информацию от инсайдеров и предсказал технические характеристики основной модели:

уменьшенная "челка";

высокопроизводительный процессор A15;

технология распознавания отпечатков Touch ID, встроенная в дисплей;

экран с частотой 120 ГЦ.

По данным сайта ZDNet, новая линейка iPhone получит батареи емкостью на 15–20% больше, чем предыдущие модели. Так iPhone Pro Max могут оснастить аккумулятором до 4352 мАч, Pro и стандартную — до 3095 мАч, а Mini — до 2406 мАч. В то же время, высокочастотные экраны должны поглощать больше энергии, процессоры A15 станут более экономичными, поэтому предсказать длительность работы пока сложно.

Как выяснил Bloomberg, iPhone 13 Pro получит продвинутую камеру с портретным режимом для видео и фильтрами, работающими на базе искусственного интеллекта. В частности, смартфон будет размывать задний фон, фокусируя внимание на людях в кадре. Pro-версии смогут записывать видео в формате Apple ProRes, который используется в профессиональном видеоредакторе Final Cut Pro. Блогер EverythingApplePro совместно с инсайдером Максом Вайнбахом поделились информацией о том, что iPhone 13 Pro и 13 Pro Max получат систему LiDAR.

Важным отличием iPhone 13 может стать отсутствие порта Lightning. CNET отмечает, что вероятность такого дизайна очень выросла в связи с выходом беспроводной зарядки MagSafe. Кроме того, Apple могла бы встроить в новую модель некий смарт-разъем, который на нынешнем iPad Pro представлен в виде трех плоских металлических контактов. Инсайдеры также гласят о том, что iPhone 13 могут оборудовать инновационной системой обратной беспроводной зарядки. Аналитики предполагают, что система позволит заряжать от смартфона другие устройства с поддержкой технологии Qi, к примеру AirPods.

Ранее Фокус писал, что Apple может обеспечить iPhone 13 модулем спутниковой связи, который юзеры смогут использовать в экстренных ситуациях. Такая функция пригодится для вызова спасателей в местах, где отсутствует сотовая сеть. Еще одна возможная особенность – отправка сообщений о крупных чрезвычайных происшествиях, например, о крушении самолета.

Споры до сих пор ведутся не только вокруг характеристик, но даже относительно названия новых смартфонов. Торговая площадка SellCell провела опрос среди более 3 тыс. клиентов, который показал, что 74% пользователям не нравится название "iPhone 13". Как оказалось, 20% респондентов боятся числа 13, а потому не хотят ассоциировать его со смартфоном. 38% проголосовали за название iPhone 2021, 26% одобрили iPhone 13, 16% – iPhone 21, 13% – iPhone 12S и 7% – iPhone 14.

Презентация Apple Watch Series 7

Bloomberg выяснил, что на презентации Apple в сентябре покажут новые Apple Watch Series 7. До Macworld дошли слухи, что главной фишкой новой модели станет форма. Впервые со времен Series 4 смарт-часы Apple станут квадратными и стилистически похожими на смартфоны. Предполагается, что корпус и рамки сделают более тонкими, а экран — увеличат до 41 мм или 45 мм.

Как пишет The Telegraph, смарт-часы могут получить встроенный датчик для измерения уровень сахара в крови — глюкометр. При этом разработчики сотрудничают с Rockley Photonics, которая разработала специальный датчик для проведения неинвазивных измерений. Возможно, устройство будут сканировать кожу при помощи лучей определенного цвета.

Инсайдер с ником PineLeaks утверждает, что Apple Watch Series 7 получат новые аккумуляторы. По словам эксперта, линейка получит "первое реальное улучшение автономности" со времен первых Apple Watch.

[ + – ] Так будут выглядеть Apple Watch Series 7 по данным PhoneArena

Презентация Air Pods 3

Несколько месяцев назад в сети появились детальные изображения беспроводных наушников, которые очень похожи на AirPods Pro, однако отличаются более короткими стержнями, плотнее прилегающими к ушам. Macworld приводит слухи, согласно которым стандартная модель не получит шумоподавление, которое останется фишкой Pro-версии.

По последний данным от PineLeaks, аккумулятор зарядного кейса AirPods 3 увеличили на 20%, а продавать их будут только в комплекте с беспроводной зарядкой. Внутри самих наушников батарейки останутся такими же, как в AirPods Pro. Не стоит ждать кардинального улучшения качества звука, однако музыка на низких частотах может стать приятнее для слуха.

Ранее мы сообщали о том, что пользователь пытался получить гонорар от Apple за то, что самовольно шпионил за сотрудниками компании. Но у него ничего не вышло.