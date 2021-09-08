Презентація Apple 2021: якими будуть нові iPhone, Apple Watch та Air Pods 3 (фото, відео)

Анонс нових пристроїв Apple — одна з найбільш очікуваних подій року. Фокус розповість, які новинки будуть презентовані користувачам у 2021 році.

Цієї осені під час презентації Apple 2021 розробники повинні показати нову лінійку смартфонів та інші гаджети. Фокус зібрав усю цікаву інформацію і чутки про те, що компанія покаже на наступному тижні.

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Презентація Apple 2021: дата й очікування

Бренд уже багато років свідомо уникає великих спільних заходів, вважаючи за краще влаштовувати власні. Суть презентації Apple полягає в тому, щоб представляти новинки ексклюзивно. Довгий час залишалося загадкою, коли саме відбудеться чергова презентація. Тепер же достеменно відомо, що до кінця 2021 року бренд планує провести дві конференції, в рамках яких представить свою нову продукцію. Проведення заходу під назвою California Streaming призначили на 14 вересня, ще одна може відбутися в жовтні.

Західним журналістам і блогерам уже розіслали запрошення на презентацію Apple 14 вересня. Як очікують аналітики сайту Macworld, компанія покаже лінійку смартфонів iPhone 13, смарт-годинник Apple Watch Series 7 і навушники AirPods 3. Як і раніше, трансляцію проведуть на сайті Apple.com і на офіційному YouTube-каналі. Варто зазначити, що Apple не проводить "живих" конференцій з 2019 року.

Презентація Apple iPhone 13

Мабуть, найбільше шанувальники бренду чекають саме презентації нового "айфона". На думку деяких користувачів мережі, в постері-анонсі Apple використовувала колір Rose Gold, в який раніше вже фарбувала свої iPhone, що може бути тонким натяком на те, яку гаму кольорів використовували дизайнери цього разу.

Macworld очікує, що Apple покаже чотири нові моделі смартфонів: iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Mini. Достовірної інформації про ці смартфони поки відомо небагато, проте Technizo Concept проаналізував креслення, інформацію від інсайдерів і передбачив технічні характеристики основної моделі:

зменшений "чубчик";

високопродуктивний процесор A15;

технологія розпізнавання відбитків Touch ID, вбудована в дисплей;

екран із частотою 120 ГЦ.

За даними сайту ZDNet, нова лінійка iPhone отримає батареї ємністю на 15-20% більше, ніж попередні моделі. Так iPhone Pro Max можуть оснастити акумулятором до 4 352 мАг, Pro і стандартну — до 3 095 мАг, а Mini — до 2 406 мАг. У той же час, високочастотні екрани повинні поглинати більше енергії, процесори A15 стануть більш економічними, тому передбачити тривалість роботи поки складно.

Як з'ясував Bloomberg, iPhone 13 Pro отримає просунуту камеру з портретним режимом для відео і фільтрами, що працюють на базі штучного інтелекту. Зокрема, смартфон розмиватиме задній фон, фокусуючи увагу на людях у кадрі. Pro-версії зможуть записувати відео у форматі Apple ProRes, який використовується у професійному редакторі відео Final Cut Pro. Блогер EverythingApplePro спільно з інсайдером Максом Вайнбахом поділилися інформацією про те, що iPhone 13 Pro і 13 Pro Max отримають систему LiDAR.

Важливою відмінністю iPhone 13 може стати відсутність порту Lightning. CNET зазначає, що ймовірність такого дизайну дуже виросла в зв'язку з виходом бездротової зарядки MagSafe. Крім того, Apple могла б вмонтувати в нову модель якийсь смарт-роз'єм, який на нинішньому iPad Pro представлений у вигляді трьох плоских металевих контактів. Інсайдери також свідчать про те, що iPhone 13 можуть обладнати інноваційною системою зворотної бездротової зарядки. Аналітики припускають, що система дозволить заряджати від смартфона інші пристрої з підтримкою технології Qi, наприклад AirPods.

Раніше Фокус писав, що Apple може забезпечити iPhone 13 модулем супутникового зв'язку, який користувачі зможуть використовувати в екстрених ситуаціях. Така функція стане в нагоді для виклику рятувальників у місцях, де відсутня мережа. Ще одна можлива особливість — надсилання повідомлень про великі надзвичайні події, наприклад, про катастрофу літака.

Суперечки досі ведуться не тільки довкола характеристик, але навіть щодо назви нових смартфонів. Торговий майданчик SellCell провів опитування серед понад 3 тис. клієнтів, який показав, що 74% користувачам не подобається назва "iPhone 13". Як з'ясувалося, 20% респондентів бояться числа 13, а тому не хочуть асоціювати його зі смартфоном. 38% проголосували за назву iPhone 2021, 26% схвалили iPhone 13, 16% — iPhone 21, 13% — iPhone 12S і 7% — iPhone 14.

Презентація Apple Watch Series 7

Bloomberg з'ясував, що на презентації Apple у вересні покажуть нові Apple Watch Series 7. До Macworld дійшли чутки, що головною фішкою нової моделі стане форма. Уперше з часів Series 4 смарт-годинник Apple стане квадратним і стилістично схожим на смартфони. Передбачається, що корпус і рамки зроблять більш тонкими, а екран — збільшать до 41 мм або 45 мм.

Як пише The Telegraph, смарт-годинник може отримати вбудований датчик для вимірювання рівня цукру в крові — глюкометр. При цьому розробники співпрацюють з Rockley Photonics, яка розробила спеціальний датчик для проведення неінвазивних вимірювань. Можливо, пристрій скануватиме шкіру за допомогою променів певного кольору.

Інсайдер із ніком PineLeaks стверджує, що Apple Watch Series 7 отримають нові акумулятори. За словами експерта, лінійка отримає "перше реальне поліпшення автономності" з часів перших Apple Watch.

[ + – ] Так виглядатимуть Apple Watch Series 7 за даними PhoneArena

Презентація Air Pods 3

Кілька місяців тому в мережі з'явилися детальні зображення бездротових навушників, які дуже схожі на AirPods Pro, однак відрізняються більш короткими стрижнями, щільніше прилягають до вух. Macworld наводить чутки, згідно з якими стандартна модель не отримає шумозаглушення, яке залишиться фішкою Pro-версії.

За останніми даними від PineLeaks, акумулятор зарядного кейса AirPods 3 збільшили на 20%, а продавати їх будуть тільки в комплекті з бездротовою зарядкою. Всередині навушників батарейки залишаться такими ж, як в AirPods Pro. Не варто чекати кардинального поліпшення якості звуку, однак музика на низьких частотах може стати приємнішою для слуху.

Раніше ми повідомляли про те, що користувач намагався отримати гонорар від Apple за те, що самовільно шпигував за співробітниками компанії. Але в нього нічого не вийшло.