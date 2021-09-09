Можно общаться и снимать видео: Ray-Ban и Facebook представили умные очки (фото, видео)

Памяти очков хватит на полтысячи снимков и 30-45 видеороликов. Затем, используя специальное приложение Facebook View, их можно будет скинуть на смартфон.

9 сентября компания Facebook совместно с EssilorLuxottica, которая владеет брендом Ray-Ban, представила умные очки, которые получили название Stories. Об этом на своей странице сообщил основатель самой популярной в мире соцсети Марк Цукерберг.

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Очки будут продаваться в трех версиях — Wayfarer, Round и Meteor. Каждая из них имеет 5-мегапиксельные камеры, способные фотографировать и снимать видео. Для этого нужно всего лишь нажать на правую кнопку на дужке.

Следует отметить: в Facebook не считают, что эти камеры заменят смартфон. Однако эти аксессуары послужат инструментом для быстрой съемки чего-то, пока руки заняты.

Памяти очков хватит на полтысячи снимков и 30-45 видеороликов. Затем, используя специальное приложение Facebook View, их можно будет скинуть на смартфон.

Хотя встроенных дисплеев очки не имеют, они дают возможность передавать звук с помощью технологии Bluetooth. Речь идет как о музыке, так и о звонках. С помощью тачпада на дужках можно будет сделать "громче" или "тише".

Как с внутренней, так и с наружной сторон очков есть светодиоды: первые показывают состояние батареи, а вторые — что в данный момент записывается (например, фото или видео, видит это в том числе и объект съемки).

Очки эти необходимо заряжать, для этого потребуется около часа. Интенсивное использование очков разрядит аккумулятор примерно за шесть часов.

Следует отметить, что логотип социальной сети есть лишь на коробке с аксессуаром, на самих очках нанесен логотип Ray-Ban.

Очки поступят в продажу уже сегодня. Они будут продаваться онлайн и в фирменной сети Ray-Ban в США, Канаде, Великобритании, Италии, Ирландии и Австралии.

Базовая стоимость устройств в США начинается от $299, в зависимости от типа линз она может доходить до $379.

Как сообщалось ранее, власти Сингапура выпустили на улицы автономных роботов Xavier, которые будут следить за общественным порядком. Машины запрограммированы предупреждать пешеходов о нарушении правопорядка и связываться с полицейскими, чтобы те лично отчитали нарушителей по видеосвязи.

Напомним также, что в Японии разрабатывают роботов-аватаров, которые позволят виртуально путешествовать на МКС. Люди, находясь на Земле, смогут не только следить за астронавтами, но и давать им советы в работе — для этого одну из моделей оборудуют специальными механическими руками.