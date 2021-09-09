Можна спілкуватися і знімати відео: Ray-Ban і Facebook представили розумні окуляри (фото, відео)

Пам'яті окулярів вистачить на пів тисячі знімків і 30-45 відеороликів. Потім, використовуючи спеціальний додаток Facebook View, їх можна буде скинути на смартфон.

9 вересня компанія Facebook спільно з EssilorLuxottica, яка володіє брендом Ray-Ban, представила розумні окуляри, які отримали назву Stories. Про це на своїй сторінці повідомив засновник найпопулярнішої у світі соцмережі Марк Цукерберг.

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Окуляри будуть продаватися в трьох версіях — Wayfarer, Round і Meteor. Кожна з них має 5-мегапіксельні камери, здатні фотографувати і знімати відео. Для цього потрібно всього лише натиснути на праву кнопку на дужці.

Варто зазначити: у Facebook не вважають, що ці камери замінять смартфон. Однак, ці аксесуари послужать інструментом для швидкої зйомки чогось, поки руки зайняті.

Пам'яті окулярів вистачить на пів тисячі знімків і 30-45 відеороликів. Потім, використовуючи спеціальний додаток Facebook View, їх можна буде скинути на смартфон.

Хоча вбудованих дисплеїв окуляри не мають, вони дають можливість передавати звук за допомогою технології Bluetooth. Йдеться як про музику, так і про дзвінки. За допомогою тачпаду на дужках можна буде зробити "голосніше" або "тихіше".

Як з внутрішньої, так і з зовнішньої сторін окулярів є світлодіоди: перші показують стан батареї, а другі — що наразі записується (наприклад, фото або відео, бачить це зокрема і об'єкт зйомки).

Окуляри ці необхідно заряджати, для цього буде потрібно близько години. Інтенсивне використання окулярів розрядить акумулятор приблизно за шість годин.

Варто зазначити, що логотип соціальної мережі є лише на коробці з аксесуаром, на самих окулярах нанесений логотип Ray-Ban.

Окуляри надійдуть у продаж вже сьогодні. Вони будуть продаватися онлайн і у фірмовій мережі Ray-Ban у США, Канаді, Великобританії, Італії, Ірландії та Австралії.

Базова вартість пристроїв у США починається від $299, залежно від типу лінз вона може доходити до $379.

Як повідомлялося раніше, влада Сінгапуру випустила на вулиці автономних роботів Xavier, які будуть стежити за громадським порядком. Машини запрограмовані попереджати пішоходів про порушення правопорядку і зв'язуватися з поліцейськими, щоб ті особисто відчитали порушників по відеозв'язку.

Нагадаємо також, що в Японії розробляють роботів-аватарів, які дозволять віртуально подорожувати на МКС. Люди, перебуваючи на Землі, зможуть не тільки стежити за астронавтами, а й давати їм поради в роботі — для цього одну з моделей обладнають спеціальними механічними руками.