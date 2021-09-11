Ветеран армии США украл $1,8 млн с помощью масштабной Интернет-схемы, но попался

От рук мошенника пострадали как пожилые американцы, так и целые компании. Суд обязал его вернуть деньги и отправил в тюрьму.

Бывшего военнослужащего армии США Джозефа Асана-младшего оштрафовали и отправили в тюрьму за масштабное интернет-мошенничество. Об этом Министерство юстиции сообщило на официальном сайте.

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Как выяснили правоохранители, уйдя в отставку 24-летний Джозеф Асан из города Дейтона-Бич во Флориде начал зарабатывать на жизнь, придумав масштабную систему по обману отдельных людей и целых компаний в Интернете. С февраля 2018 по январь 2019 года ему удалось получить около $1,8 млн вместе с несколькими подельниками, включая еще одного американского ветерана — Чарльза Огози. Власти США не называют точное количество жертв мошенников, но отметили, что их было несколько десятков.

Первым делом Джозеф Асан и его помощники принялись за пожилых людей на сайтах знакомств и в социальных сетях. Они создавали фейковые профили, знакомились с жертвами, намекая на отношения, а затем начинали выманивать у них деньги. Кроме того, мошенники рассылали электронные письма с требованиями оплатить счета в разные структуры, среди пострадавших оказалась даже организация ветеранов морской пехоты США.

"Среди многих жертв интернет-мошенничества, которым способствовал Джозеф Асан, были пожилые женщины и мужчины, которых жестоко обманом заставили поверить в то, что они общаются онлайн с потенциальными романтическими партнерами", — цитирует ZDNet прокурора Одри Штраус.

Федеральные власти вышли на след преступников еще в 2019 году, однако долго не могли привлечь их к ответственности. Как оказалось, Джозеф Асан и его сообщники использовали хитрую схему по обналичиванию средств — они открыли минимум 10 банковских счетов на имя вымышленных кампаний, чтобы переводить деньги на карточки и снимать в банкоматах. В итоге правоохранители не могут отследить большую часть украденных средств, которые перевели в наличные.

В октябре 2019 года Джозефа Асана арестовали по обвинению в групповом мошенничестве, а в декабре 2020 года мужчина признал себя виновным. В сентябре 2021 года его приговорили к 46 месяцам лишения свободы, а после выхода из тюрьмы мошенник будет еще три года находиться под пристальным вниманием правоохранителей. Вдобавок, суд заставит Асана выплатить штраф в размере $184 723 и возместить пострадавшим $1,792,015.

Как дополняет ZDNet, в июле этого года жителя Техаса Ахабуэ Эхиса Оноимоимилина в Хьюстоне приговорили к семи годам лишения свободы и выплате более $865 тыс. за аналогичные преступления. Этот гражданин обманом присвоил более $2,2 млн. Федеральная торговая комиссия подсчитала, что в 2020 году жертвы романтических афер в среднем потеряли по $2500, а в общем — около $304 млн, и это только по зарегистрированным случаям.

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