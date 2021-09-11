Ветеран армії США вкрав $1,8 млн за допомогою масштабної Інтернет-схеми, але попався

Від рук шахрая постраждали як довірливі літні американці, так і цілі компанії. Суд зобов'язав його повернути гроші і відправив до в'язниці.

Колишнього військовослужбовця армії США Джозефа Асана-молодшого оштрафували і відправили до в'язниці за масштабне інтернет-шахрайство. Про це Міністерство юстиції повідомило на офіційному сайті.

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Як з'ясували правоохоронці, відставний 24-річний солдат Джозеф Асан з міста Дейтона-Біч у Флориді почав заробляти на життя, придумавши масштабну систему по обману окремих людей і цілих компаній в Інтернеті. З лютого 2018 по січень 2019 роки йому вдалося отримати близько $1,8 млн разом з кількома спільниками, включаючи ще одного американського ветерана — Чарльза Огозі. Влада США не називає точну кількість жертв шахраїв, але відзначили, що їх було кілька десятків.

Насамперед Джозеф Асан і його помічники почали за літніх людей на сайтах знайомств і в соціальних мережах. Вони створювали фейковий профілі, знайомилися з жертвами, натякаючи на відносини, а потім виманювали у них гроші. Крім того, шахраї розсилали електронні листи з вимогами сплатити рахунки в різні структури, серед постраждалих виявилася навіть організація ветеранів морської піхоти США.

"Серед багатьох жертв інтернет-шахрайства, яким сприяв Джозеф Асан, були літні жінки і чоловіки, яких жорстоко обманом змусили повірити в те, що вони спілкуються онлайн з потенційними романтичними партнерами", — цитує ZDNet прокурора Одрі Штраус.

Федеральна влада вийшли на слід злочинців ще у 2019 році, проте довго не могли залучити їх до відповідальності. Як виявилося, Джозеф Асан і його спільники використовували хитру схему з переведення в готівку коштів — вони відкрили мінімум 10 банківських рахунків на ім'я вигаданих кампаній, щоб переводити гроші на картки і знімати в банкоматах. В результаті правоохоронці не можуть відстежити більшу частину вкрадених коштів, які перевели в готівку.

У жовтні 2019 року Джозефа Асана заарештували за звинуваченням у груповому шахрайстві, а в грудні 2020 року чоловік визнав себе винним. У вересні 2021 року його засудили до 46 місяців позбавлення волі, а після виходу з в'язниці шахрай буде ще три роки перебувати під пильною увагою правоохоронців. До того ж, суд змусить Асана виплатити штраф у розмірі $ 184 723 і відшкодувати постраждалим $ 1 792 015.

Як доповнює ZDNet, в липні цього року жителя Техасу Ахабуе Ехіса Оноімоіміліна в Х'юстоні засудили до семи років позбавлення волі і виплати понад $ 865 тис. За аналогічні злочини. Цей громадянин обманом привласнив понад $ 2,2 млн. Федеральна торгова комісія підрахувала, що в 2020 році жертви романтичних афер в середньому втратили по $2500, а в загальному — близько $304 млн, і це тільки по зареєстрованих випадках.

Раніше писали, що таке фішинг і як українцям не попастися на гачок шахраям. Тільки в січні 2021 року Національний координаційний центр кібербезпеки зареєстрував 400 тисяч фішингових атак.

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