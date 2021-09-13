Догнать Америку: в России начнут производство собственных смартфонов "на уровне iPhone 6"

"Мозгом" мобильной техники будет чип под названием "Скиф" — тоже российского производства.

В РФ планируют разрабатывать смарт-гаджеты на основе процессора "Скиф". Как отмечает издание РБК, его производительность такая же, какая была у чипов iPhone 6.

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Издание пишет, что производством мобильной техники на базе "Скифа" займутся "несколько компаний", среди которых ICL, создающая вычислительные устройства, а также "БайтЭрг" — компания, работающая в сфере IT. Согласно заявлению представителя последней компании, прототипы серийных планшетов она представит в конце этого года, а поставит на конвейер в 2023-ем. Что касается ICL, то она обещает презентовать прототипы к середине следующего года.

Компании "Информационная внедренческая компания" и "Открытая мобильная платформа" (принадлежит госкомпании "Ростелеком"), а также НИИ "Масштаб" займутся адаптацией ПО под новый процессор.

Сам чип разработан акционерным обществом "Научно-производственный центр "Электронные вычислительно-информационные системы" (НПЦ "Элвис"). В ходе презентации, было заявлено, что он сможет обеспечить гаджетам такую же производительность, какая была у iPhone 6, выпущенного в 2014 году, или планшета iPad Air 2013 года рождения. Журналисты на основе полученных данных сделали вывод, что телефон со "Скифом" сможет иметь на борту 2 камеры до 16 Мп и 4К-дисплей. Также они отметили, что процессор разрабатывался в течение 4-х лет. К сожалению, сумму инвестиций в данный проект им не назвали.

В НПЦ "Элвис" надеются, что процессор станет популярным из-за запрета российского правительства закупать иностранную смарт-технику для госведомств в том случае, если в тендере участвует хотя бы одна российская компания. В частности, запрещено приобретать ноутбуки, планшеты и серверы у иностранцев, если аналог предлагают "свои".

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