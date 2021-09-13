Наздогнати Америку: в Росії почнуть виробництво власних смартфонів "на рівні iPhone 6"

"Мозком" мобільної техніки буде чіп під назвою "Скіф" — теж російського виробництва.

В РФ планують розробляти смарт-гаджети на основі процесора "Скіф". Як зазначає видання РБК, його продуктивність така ж сама, яка була у чіпів iPhone 6.

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Видання пише, що виробництвом мобільної техніки на базі "Скіфа" займуться "кілька компаній", серед яких ICL, що створює обчислювальні пристрої, а також "БайтЕрг" — компанія, що працює у сфері IT. Згідно із заявою представника останньої компанії, прототипи серійних планшетів вона представить наприкінці цього року, а поставить на конвеєр у 2023-му. Що стосується ICL, то вона обіцяє презентувати прототипи до середини наступного року.

Компанії "Інформаційна впроваджувальна компанія" і "Відкрита мобільна платформа" (належить держкомпанії "Ростелеком"), а також НДІ "Масштаб" займуться адаптацією ПЗ під новий процесор.

Сам чіп розроблений акціонерним товариством "Науково-виробничий центр "Електронні обчислювально-інформаційні системи" (НВЦ "Елвіс"). У процесі презентації, було заявлено, що він зможе забезпечити гаджетам таку ж продуктивність, яка була в iPhone 6, випущеного в 2014 році, або планшета iPad Air 2013 року народження. Журналісти на основі отриманих даних зробили висновок, що телефон зі "Скіфом" зможе мати на борту 2 камери до 16 Мп і 4К-дисплей. Також вони зазначили, що процесор розроблявся протягом 4-х років. На жаль, суму інвестицій в цей проєкт їм не назвали.

В НВЦ "Елвіс" сподіваються, що процесор стане популярним через заборону російського уряду закуповувати іноземну смарт-техніку для держвідомств у тому випадку, якщо в тендері бере участь хоча б одна російська компанія. Зокрема, заборонено купувати ноутбуки, планшети і сервери в іноземців, якщо аналог пропонують "свої".

Раніше ми повідомляли про те, що в РФ збиралися заблокувати глобальну пошукову систему, а внаслідок відключили країну від глобальної мережі.