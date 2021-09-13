Сам себе авиатор: в США протестируют первое персональное аэротакси с автопилотом (видео)

Аэротранспорт рассчитан на одного человека, но компания-разработчик может оснастить кабину роботизированной рукой, за которую можно будет схватиться "в случае чего".

Себастьян Трун, глава стартапа по производству аэротакси Kitty Hawk, собирается лично совершить первый полет на аэротакси. По словам компании, одноместный дрон будет летать в течение 5-и минут на высоте около 304 м над землей.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Об этом сообщает издание bloomberg.com.

Трун имеет лицензию коммерческого пилота и проходит сертификацию на управление большими коммерческими самолетами. Он испытает возможности аппарата Heaviside, названный в честь английского математика Оливера Хевисайда, предсказавшего существование ионосферы, и являющегося полностью автономным летательным аппаратом. "Это решение контрастирует с аэротакси, разрабатываемых конкурентами Kitty Hawk", — пишет СМИ. Действительно, компания Joby Aviation создала аэротакси на 5 мест, Lilium GmbH — на 7, Archer Aviation — на 5. Их разработчики считают, что вам понадобится компания, а также лицензированный пилот за штурвалом.

Но Себастьян Трун считает, что в пилоте просто нет никакой необходимости. По его словам, чем больше людей на борту, тем больше должен весить аппарат, а это приведет к повышению шумности и стоимости.

По большинству показателей Kitty Hawk отстает от своих конкурентов, которые находятся на разных этапах подачи заявки на сертификацию регулирующих органов США. Трун сказал, что Heaviside все еще дорабатывается, потому как он недоволен энергией, расходуемой транспортным средством при посадке. Возможно, это связано с тем, что в последние годы компания претерпела несколько неудач. Например, она построила одинарный беспилотник Flyer, который мог садиться на воду, но в прошлом году закрыла проект. В 2019 Kitty Hawk также разработала двухместный автомобиль, получивший название Cora, а затем привлекла к проекту Boeing Co., но именно в тот год аэрокосмический гигант столкнулся с кризисом после двух аварий самолетов 737 Max.

Когда журналист bloomberg.com предположил, что большинство пассажиров с аэрофобией, хотели бы, чтобы кто-нибудь держал их за руку, если что-то пойдет не так, Трун ответил, что может оснастить кабину роботизированной рукой для этих целей. А если говорить о серьезном, то аппарат оснащен 6-ю роторами на крыльях и около кабины. Благодаря им он поднимается в воздух и садится вертикально, поэтому не нуждается во взлетно-посадочной полосе. Расстояние в 48 км (от Сан-Франциско до Сан-Хосе) он преодолевает за 15 мин., при этом его скорость составляет 192 км/ч. Дальность полета — 160 км.

Kitty Hawk была одной из первых компаний в области eVTOL, но широкую огласку получила только в 2016 году. С тех пор внимание и инвестиции в eVTOL резко возросли. "В Morgan Stanley заявили, что eVTOL-рынок потеснит вертолетную отрасль и к 2050 году станет бизнесом с оборотом в $1 трлн", — говорится в материале.

Ранее мы сообщали о том, каким будет транспорт через 30-50 лет.