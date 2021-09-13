Сам собі авіатор: у США протестують перше персональне аеротаксі з автопілотом (відео)

Аеротранспорт розрахований на одну людину, але компанія-розробник може оснастити кабіну роботизованою рукою, за яку можна буде схопитися "в разі чого".

Себастьян Трун, глава стартапу з виробництва аеротаксі Kitty Hawk, збирається особисто здійснити перший політ на аеротаксі. За словами компанії, одномісний дрон літатиме протягом 5-и хвилин на висоті близько 304 м над землею.

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Про це повідомляє видання bloomberg.com.

Трун має ліцензію комерційного пілота і проходить сертифікацію на управління великими комерційними літаками. Він випробує можливості апарату Heaviside, який названий на честь англійського математика Олівера Гевісайда, який передбачив існування іоносфери, і є повністю автономним літальним апаратом. "Це рішення контрастує з аеротаксі, що розробляються конкурентами Kitty Hawk", — пише ЗМІ. Дійсно, компанія Joby Aviation створила аеротаксі на 5 місць, Lilium GmbH — на 7, Archer Aviation — на 5. Їхні розробники вважають, що вам знадобиться компанія, а також ліцензований пілот за штурвалом.

Але Себастьян Трун вважає, що в пілоті просто немає ніякої необхідності. За його словами, чим більше людей на борту, тим більше повинен важити апарат, а це призведе до підвищення шумності й вартості.

За більшістю показників Kitty Hawk відстає від своїх конкурентів, які перебувають на різних етапах подачі заявки на сертифікацію регулюючих органів США. Трун сказав, що Heaviside все ще допрацьовується, тому що він незадоволений енергією, що витрачається транспортним засобом при посадці. Можливо, це пов'язано з тим, що в останні роки компанія зазнала кілька невдач. Наприклад, вона побудувала одинарний безпілотник Flyer, який міг сідати на воду, але в минулому році закрила проект. У 2019 Kitty Hawk також розробила двомісний автомобіль, що отримав назву Cora, а потім залучила до проекту Boeing Co., але саме в той рік аерокосмічний гігант зіткнувся з кризою після двох аварій літаків 737 Max.

Коли журналіст bloomberg.com припустив, що більшість пасажирів із аерофобією хотіли б, щоб хто-небудь тримав їх за руку, якщо щось піде не так, Трун відповів, що може оснастити кабіну роботизованою рукою для цих цілей. А якщо говорити про серйозне, то апарат оснащений 6-а роторами на крилах і біля кабіни. Завдяки їм він піднімається в повітря і сідає вертикально, тому не потребує злітно-посадкової смуги. Відстань у 48 км (від Сан-Франциско до Сан-Хосе) він долає за 15 хв., при цьому його швидкість становить 192 км/год. Дальність польоту — 160 км.

Kitty Hawk була однією з перших компаній в області eVTOL, але широкий розголос набула лише в 2016 році. З тих пір увага до eVTOL та інвестиції в неї різко зросли. "У Morgan Stanley заявили, що eVTOL-ринок потіснить вертолітну галузь і до 2050 року стане бізнесом із оборотом в $1 трлн", — йдеться в матеріалі.

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