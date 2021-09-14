Apple и не снилось: Samsung патентует беспроводные наушники для подводного плавания (фото)
Новые Galaxy Buds будут полностью защищены от воды и получат аксессуар в виде шейного ободка, обеспечивающего шумоподавление.
Samsung подала патент на новый тип водонепроницаемых наушников во Всемирную организацию интеллектуальной собственности (WIPO).
Документ, опубликованный 10 сентября, обнаружило издание LetsGoDigital.
Инженеры Samsung разрабатывают новые беспроводные Bluetooth-наушники Galaxy Buds, которые при желании можно соединить гибким шейным ободом, подобно модели U Flex. Судя по всему, компания нашла способ защитить уязвимую электронную "начинку" и рассчитывает по результатам испытаний получить рейтинг IPX8, предусматривающий полную водонепроницаемость.
Патентную заявку подали еще 3 марта 2021 года под названием "Носимое устройство, которое можно носить в ушах пользователя, и аксессуар для связи". На изображениях показаны наушники, внешне идентичные Galaxy Buds Plus, однако в будущем их форма может измениться. Особенностью модели станет гибкая полая трубка, которую можно защелкнуть на задней части каждого наушника и использовать для плавания под водой. На суше она может послужить в качестве системы активного шумоподавления.
Устройство также получит несколько встроенных микрофонов, датчиков, двухполосный динамик и тачпад. Таким образом пользователь сможет слушать музыку и даже совершать звонки, находясь в бассейне, ванной или море. Одновременно с этим гаджет сможет фиксировать скорость плавания, потраченные калории, пройденное расстояние и другие показатели. Пока неизвестно, воплотит ли Samsung эту идею в жизнь, или она просто пополнит огромный список нереализованных патентов бренда.
Главной проблемой электронных устройств являются аккумуляторы, которые быстро портятся от воды. К примеру, Galaxy Buds Pro и Galaxy Buds 2 имеют самый высокий рейтинг надежности среди наушников — IPX7. Это означает, что их можно держать в чистой воде на глубине до 1 м и не дольше 30 мин. AirPods от Apple имеют рейтинг IPX4 и защищены только от случайных брызг, таких как дождь или душ.
Ранее американский врач продемонстрировал, чем грозит постоянное ношение наушников. Отоларинголог удалил из уха молодого человека комок из ушной серы и грибка, диагностировав отомикоз инфекцию. Пациент признался, что часто носит наушники AirPods.
Писали также, что взрыв Bluetooth-наушников привел к смерти молодого парня в Индии. По предварительным данным, пользователь потерял сознание, а затем скончался от остановки сердца, вызванной громким звуком. Предполагаемые причины взрыва — некачественная сборка устройства либо же скачок напряжения во время зарядки.