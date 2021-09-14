Apple и не снилось: Samsung патентует беспроводные наушники для подводного плавания (фото)

Новые Galaxy Buds будут полностью защищены от воды и получат аксессуар в виде шейного ободка, обеспечивающего шумоподавление.

Samsung подала патент на новый тип водонепроницаемых наушников во Всемирную организацию интеллектуальной собственности (WIPO).

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Документ, опубликованный 10 сентября, обнаружило издание LetsGoDigital.

Инженеры Samsung разрабатывают новые беспроводные Bluetooth-наушники Galaxy Buds, которые при желании можно соединить гибким шейным ободом, подобно модели U Flex. Судя по всему, компания нашла способ защитить уязвимую электронную "начинку" и рассчитывает по результатам испытаний получить рейтинг IPX8, предусматривающий полную водонепроницаемость.

Патентную заявку подали еще 3 марта 2021 года под названием "Носимое устройство, которое можно носить в ушах пользователя, и аксессуар для связи". На изображениях показаны наушники, внешне идентичные Galaxy Buds Plus, однако в будущем их форма может измениться. Особенностью модели станет гибкая полая трубка, которую можно защелкнуть на задней части каждого наушника и использовать для плавания под водой. На суше она может послужить в качестве системы активного шумоподавления.

[ + – ] Прототип наушников Samsung Фото: LetsGoDigital

Устройство также получит несколько встроенных микрофонов, датчиков, двухполосный динамик и тачпад. Таким образом пользователь сможет слушать музыку и даже совершать звонки, находясь в бассейне, ванной или море. Одновременно с этим гаджет сможет фиксировать скорость плавания, потраченные калории, пройденное расстояние и другие показатели. Пока неизвестно, воплотит ли Samsung эту идею в жизнь, или она просто пополнит огромный список нереализованных патентов бренда.

Главной проблемой электронных устройств являются аккумуляторы, которые быстро портятся от воды. К примеру, Galaxy Buds Pro и Galaxy Buds 2 имеют самый высокий рейтинг надежности среди наушников — IPX7. Это означает, что их можно держать в чистой воде на глубине до 1 м и не дольше 30 мин. AirPods от Apple имеют рейтинг IPX4 и защищены только от случайных брызг, таких как дождь или душ.

Ранее американский врач продемонстрировал, чем грозит постоянное ношение наушников. Отоларинголог удалил из уха молодого человека комок из ушной серы и грибка, диагностировав отомикоз инфекцию. Пациент признался, что часто носит наушники AirPods.

Писали также, что взрыв Bluetooth-наушников привел к смерти молодого парня в Индии. По предварительным данным, пользователь потерял сознание, а затем скончался от остановки сердца, вызванной громким звуком. Предполагаемые причины взрыва — некачественная сборка устройства либо же скачок напряжения во время зарядки.