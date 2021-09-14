Apple і не снилося: Samsung патентує бездротові навушники для підводного плавання (фото)
Нові Galaxy Buds будуть повністю захищені від води і отримають аксесуар у вигляді шийного обідка, що забезпечує шумозаглушення.
Samsung подала патент на новий тип водонепроникних навушників до Світової організації інтелектуальної власності (WIPO).
Документ, опублікований 10 вересня, виявило видання LetsGoDigital.
Інженери Samsung розробляють нові бездротові Bluetooth-навушники Galaxy Buds, які при бажанні можна поєднати гнучким шийним ободом, подібно до моделі U Flex. Судячи з усього, компанія знайшла спосіб захистити вразливу електронну "начинку" і розраховує за результатами випробувань отримати рейтинг IPX8, який передбачає повну водонепроникність.
Патентну заявку подали ще 3 березня 2021 року під назвою "Пристрій, який можна носити в вухах користувача, і аксесуар для зв'язку". На зображеннях показані навушники, зовні ідентичні до Galaxy Buds Plus, проте в майбутньому їхня форма може змінитися. Особливістю моделі стане гнучка порожниста трубка, яку можна замкнути на задній частині кожного навушника і використовувати для плавання під водою. На суші вона може послужити в якості системи активного шумозаглушення.
Пристрій також отримає кілька вбудованих мікрофонів, датчиків, двосмуговий динамік і тачпад. Таким чином користувач зможе слухати музику і навіть здійснювати дзвінки, перебуваючи в басейні, ванній або морі. Одночасно з цим гаджет зможе фіксувати швидкість плавання, витрачені калорії, пройдену відстань та інші показники. Поки невідомо, чи втілить Samsung цю ідею в життя, або вона просто поповнить величезний список нереалізованих патентів бренду.
Головною проблемою електронних пристроїв є акумулятори, які швидко псуються від води. Наприклад, Galaxy Buds Pro і Galaxy Buds 2 мають найвищий рейтинг надійності серед навушників — IPX7. Це означає, що їх можна тримати в чистій воді на глибині до 1 м і не довше 30 хв. AirPods від Apple мають рейтинг IPX4 і захищені тільки від випадкових бризок, таких як дощ чи душ.
Раніше американський лікар продемонстрував, чим загрожує постійне носіння навушників. Отоларинголог видалив із вуха молодої людини грудку з вушної сірки і грибка після діагностування отомікоз інфекцію. Пацієнт зізнався, що часто носить навушники AirPods.
Писали також, що вибух Bluetooth-навушників призвів до смерті молодого хлопця в Індії. За попередніми даними, користувач втратив свідомість, а потім помер від зупинки серця, викликаної гучним звуком. Передбачувані причини вибуху — неякісна збірка пристрою або ж стрибок напруги під час зарядки.