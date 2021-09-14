Apple і не снилося: Samsung патентує бездротові навушники для підводного плавання (фото)

Нові Galaxy Buds будуть повністю захищені від води і отримають аксесуар у вигляді шийного обідка, що забезпечує шумозаглушення.

Samsung подала патент на новий тип водонепроникних навушників до Світової організації інтелектуальної власності (WIPO).

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Документ, опублікований 10 вересня, виявило видання LetsGoDigital.

Інженери Samsung розробляють нові бездротові Bluetooth-навушники Galaxy Buds, які при бажанні можна поєднати гнучким шийним ободом, подібно до моделі U Flex. Судячи з усього, компанія знайшла спосіб захистити вразливу електронну "начинку" і розраховує за результатами випробувань отримати рейтинг IPX8, який передбачає повну водонепроникність.

Патентну заявку подали ще 3 березня 2021 року під назвою "Пристрій, який можна носити в вухах користувача, і аксесуар для зв'язку". На зображеннях показані навушники, зовні ідентичні до Galaxy Buds Plus, проте в майбутньому їхня форма може змінитися. Особливістю моделі стане гнучка порожниста трубка, яку можна замкнути на задній частині кожного навушника і використовувати для плавання під водою. На суші вона може послужити в якості системи активного шумозаглушення.

[ + – ] Прототип навушників Samsung Фото: LetsGoDigital

Пристрій також отримає кілька вбудованих мікрофонів, датчиків, двосмуговий динамік і тачпад. Таким чином користувач зможе слухати музику і навіть здійснювати дзвінки, перебуваючи в басейні, ванній або морі. Одночасно з цим гаджет зможе фіксувати швидкість плавання, витрачені калорії, пройдену відстань та інші показники. Поки невідомо, чи втілить Samsung цю ідею в життя, або вона просто поповнить величезний список нереалізованих патентів бренду.

Головною проблемою електронних пристроїв є акумулятори, які швидко псуються від води. Наприклад, Galaxy Buds Pro і Galaxy Buds 2 мають найвищий рейтинг надійності серед навушників — IPX7. Це означає, що їх можна тримати в чистій воді на глибині до 1 м і не довше 30 хв. AirPods від Apple мають рейтинг IPX4 і захищені тільки від випадкових бризок, таких як дощ чи душ.

Раніше американський лікар продемонстрував, чим загрожує постійне носіння навушників. Отоларинголог видалив із вуха молодої людини грудку з вушної сірки і грибка після діагностування отомікоз інфекцію. Пацієнт зізнався, що часто носить навушники AirPods.

Писали також, що вибух Bluetooth-навушників призвів до смерті молодого хлопця в Індії. За попередніми даними, користувач втратив свідомість, а потім помер від зупинки серця, викликаної гучним звуком. Передбачувані причини вибуху — неякісна збірка пристрою або ж стрибок напруги під час зарядки.