Украина в рамках миссии Spacebit доставит на Луну государственный флаг, — Укроборонпром (фото)

Полет станет первой миссией на спутник Земли с участием Украины. На Луну доставят украинский флаг, напечатанный на 3D-принтере из титана.

Предприятие ОАО "Меридиан", которое входит в состав концерна Укроборонпром, присоединилось к национальной части космической миссии на Луну. Об этом информирует пресс-служба государственного концерна.

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В Укроборонпроме отметили, что миссию на Луну реализует компания из Великобритании Spacebit, а ее старт запланирован на март 2022 года.

Глава по развитию "Меридиана" Ольга Руденко заявила, что в специальной лаборатории протестируют оборудование, которое будет использоваться в ходе полета на Луну. Уникальная "горячая камера" с источниками ионизирующего излучения мощностью до 13 степени испытают на радиационную устойчивость.

Полет, который запланирован на весну 2022 года, станет первой миссией на Луну с участием украинских специалистов.

В ходе миссии на Луну отправят спецоборудование для исследования почвы спутника Земли, испытания технологии отбора образцов, сбор информации о тепловых свойствах и магнитное поле. Сначала полезный груз доставят к большому кратеру Lacus Mortis на ближней стороне Луны, а затем — к темному пятну Oceanus Procellarum на поверхности спутника.

Датчики украинского производства будут собирать подробную информацию про радиационный фон, а специальная камера будет вести стрим с поверхности Луны.

Помимо этого, как отметили в Укроборонпроме, на Луну доставят украинский флаг, напечатанный на 3D-принтере из титана по безотходной и "зеленой" технологии.

[ + – ] Участие Укроборонпрома в миссии на Луну Фото: Укроборонпром

[ + – ] Участие Укроборонпрома в миссии на Луну Фото: Укроборонпром

Ранее Фокус сообщал про сотрудничество Украины и Кении в космической отрасли. Украина готова использовать космическое пространство в мирных целях с кенийскими компаниями, и будет координировать заинтересованных в долгосрочном сотрудничестве предприятия.

Также Фокус рассказывал, что Госкосмос подписал меморандум запуске ракет с космодрома в Австралии. Первые запуски ракет могут состояться через 2-3 года. Ракетоносители "Зенит-Австралия" в рамках сотрудничества выведут на орбиту государственные и коммерческие космические аппараты.