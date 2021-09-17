Україна в межах місії Spacebit доставить на Місяць державний прапор, — Укроборонпром (фото)

Політ стане першою місією на супутник Землі за участю України. На Місяць доставлять український прапор, надрукований на 3D-принтері з титану.

Підприємство ВАТ "Меридіан", яке входить до складу концерну Укроборонпром, приєдналося до національної частини космічної місії на Місяць. Про це інформує пресслужба державного концерну.

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В Укроборонпромі зазначили, що місію на Місяць реалізує компанія з Великобританії Spacebit, а її старт запланований на березень 2022 року.

Глава з розвитку "Меридіана" Ольга Руденко заявила, що в спеціальній лабораторії протестують обладнання, яке буде використовуватися під час польоту на Місяць. Унікальна "гаряча камера" з джерелами іонізувального випромінювання потужністю до 13 ступеня випробують на радіаційну стійкість.

Політ, який запланований на весну 2022 року, стане першою місією на Місяць за участю українських фахівців.

У ході місії на Місяць відправлять спецобладнання для дослідження грунту супутника Землі, випробування технології відбору зразків, збір інформації про теплові властивості і магнітне поле. Спочатку корисний вантаж доставлять до великого кратера Lacus Mortis на ближній стороні Місяця, а потім — до темної плями Oceanus Procellarum на поверхні супутника.

Датчики українського виробництва збиратимуть детальну інформацію про радіаційний фон, а спеціальна камера буде вести стрім з поверхні Місяця.

Крім цього, як зазначили в Укроборонпромі, на Місяць доставлять український прапор, надрукований на 3D-принтері з титану за безвідходною і "зеленою" технологією.

[ + – ] Участь Укроборонпрому в місії на Місяць Фото: Укроборонпром

[ + – ] Участь Укроборонпрому в місії на Місяць Фото: Укроборонпром

Раніше Фокус повідомляв про співпрацю України і Кенії в космічній галузі. Україна готова використовувати космічний простір у мирних цілях з кенійськими компаніями, і буде координувати зацікавлені в довгостроковому співробітництві підприємства.

Також Фокус розповідав, що Держкосмос підписав меморандум запуску ракет з космодрому в Австралії. Перші запуски ракет можуть відбутися через 2-3 роки. Ракетоносії "Зеніт-Австралія" в межах співпраці виведуть на орбіту державні та комерційні космічні апарати.