Hisense создала первый в мире лазерный телевизор с выдвижным экраном (фото)

77-дюймовый дисплей оснащен технологией скрученного экрана и поддерживает разрешение HDR 4K.

Китайская компания Hisense объявила о выпуске лазерного телевизора, который будет иметь выдвижной дисплей. Об этом пишет тематическое издание Gizmochina.

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Это будет первый телевизор в мире с подобной технологией.

"Лазерный дисплей — это фактически набор космических решений. Первый в мире лазерный телевизор Hisense с выдвигающимся экраном — это только начало", — заявил вице-президент компании Hisense Group Юй Чжитао, представляя новинку.

Лазерный телевизор Hisense Rollable Screen Laser TV оснащен 77-дюймовым дисплеем собственной технологией скрученного экрана и полноцветной лазерной технологией. Инновационный экран поддерживает разрешение HDR 4K, сверхширокую цветовую гамму 107% BT.2020 и имеет максимальную яркость в 350 кд/м2.

Как утверждают разработчики, телевизор отвечает требованиям гибкости при скручивании и жесткости в рабочем состоянии. В данный момент новинка Hisense Rollable Screen Laser TV доступна для бронирования на платформе JD.com, однако компания пока не раскрывает точную дату выхода телевизора и его цену.

Помимо этого, лазерный телевизор оснащен визуальным движком Transvision и динамиками Harmon Kardon, которые обеспечивают при просмотре звуковое сопровождение театрального уровня. По бокам экрана телевизора Hisense Rollable Screen Laser TV практически нет рамок, но они есть сверху и снизу.

Ожидается, что новинка от Hisense появится в продаже уже в конце 2021 года.

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Ранее Фокус рассказывал про другую новинку от компании Hisense. Китайские разработчики представили первый в мире смартфон с дисплеем E-ink и поддержкой 5G. Смартфон получил от разработчиков 6 Гб операционной памяти и 128 Гб внутренней памяти. Черно-белый дисплей E-ink имеет разрешение 300 пикселей на дюйм.

Также Фокус сообщал, что LG представила 325-дюймовый 8K-телевизор за $1,7 млн. Самая дорогая модель LG получила соотношение дисплея 32:9, что позволяет одновременно смотреть несколько разных видео или каналов.