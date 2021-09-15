Роскошь на всю стену: LG представила 325-дюймовый 8K-телевизор за $1,7 млн

Большие размеры и нестандартное соотношение сторон позволяет новому Smart-TV одновременно показывать несколько видео в отличном качестве.

Южнокорейская компания LG представила огромный телевизор Extreme Home Cinema за $1,7 млн.

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Об особенностях новой модели рассказало издание СNET.

Новинка получила Direct View LED-экран колоссальных размеров, который позволяет закрыть практически всю стену комнаты. Разработчики создали несколько версий с диагоналями от 81 до 325 дюймов и разрешением от HD до 8К. LG решилась на необычный для телеиндустрии ход и выпустила также модели одинакового размера, но с разными разрешениями экрана — максимальное обеспечивают светом 33 млн диодов.

[ + – ] Размеры телевизоров LG Extreme Home Cinema Фото: LG

Как сообщает Gizmochina, большинство версий обладают стандартным соотношением сторон (16:9), однако самая дорогая модель получила соотношение 32:9, что позволяет одновременно смотреть несколько разных видео или каналов. За функции Smart-TV отвечает популярная система WebOS.

Концепция телевизора LG Extreme Home Cinema напоминает огромные панели Samsung The Wall и Sony Crystal LED, которые также ориентированы на премиальный сегмент потребителей. Все они созданы по технологии direct-view LED TV, в основе которой лежат светодиоды, создающие свет прямо внутри телевизора, обеспечивая превосходную яркость и качество картинки. Приставка Direct View (прямое видение) подразумевает, что пользователь смотрит прямо на диоды.

"Все дисплеи для домашнего кинотеатра DVLED с корпусом COB LED 0,9 мм используют MicroLED", — заявил представитель LG порталу CNET.

Аналитики отмечают, что наименьший шаг — расстояние от центра одного пикселя к следующему, составляет 0,9 мм, встречается на разных моделях Extreme Home Cinema, которые и являются MicroLED. В то же время, в модельной линейке есть версии с шагом 1,2-1,5 мм — недостаточно маленьким, чтобы считать их MicroLED. Впрочем, и цена на них будет гораздо ниже.

LG уже начала принимать предварительные заказы на телевизоры Extreme Home Cinema. Стоимость зависит не только от модели, но также от особенностей установки, комплектации и других индивидуальных особенностей. Gizmochina предполагает, что минимальная цена составит около $30 тыс.

Ранее писали, что Samsung разрабатывает экран с диагональю 1000 дюймов. Проект The Wall предназначен для коммерческих потребителей, которые смогут показывать на нем свою рекламу.

Фокус составил рейтинг 7 лучших моделей телевизоров 2021 года. Как оказалось, качественный Smart-TV в Украине можно приобрести даже за 6 тысяч гривен. В топ вошли такие популярные бренды, как Haier, Samsung, LG, Xiaomi и Sony.

Фокус также писал, какими станут телевизоры будущего согласно последним трендам. Как считают аналитики Deloitte, к 2030 году крупные компании будут выпускать еще более продвинутые и широкие панели диагональю не менее 100 дюймов.