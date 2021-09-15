Розкіш на всю стіну: LG представила 325-дюймовий 8K-телевізор за $1,7 млн

Великі розміри і нестандартне співвідношення сторін дозволяє новому Smart-TV одночасно показувати кілька відео у відмінній якості.

Південнокорейська компанія LG представила величезний телевізор Extreme Home Cinema за $1,7 млн.

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Про особливості нової моделі розповіло видання Сnet.

Новинка отримала Direct View LED-екран колосальних розмірів, який дозволяє закрити практично всю стіну кімнати. Розробники створили кілька версій з діагоналями від 81 до 325 дюймів і роздільною здатністю від HD до 8К. LG зважилася на незвичайний для телеіндустрії хід і випустила також моделі однакового розміру, але з різними дозволами екрану — максимальний забезпечують світлом 33 млн діодів.

[ + – ] Розміри телевізорів LG Extreme Home Cinema Фото: LG

Як повідомляє Gizmochina, більшість версій мають стандартне співвідношення сторін (16: 9), проте найдорожча модель отримала співвідношення 32: 9, що дозволяє одночасно дивитися кілька різних відео або каналів. За функції Smart-TV відповідає популярна система WebOS.

Концепція телевізора LG Extreme Home Cinema нагадує величезні панелі Samsung The Wall і Sony Crystal LED, які також орієнтовані на преміальний сегмент споживачів. Усі вони створені за технологією direct-view LED TV, в основі якої лежать світлодіоди, що створюють світло прямо всередині телевізора, забезпечуючи чудову яскравість та якість картинки. Приставка Direct View (пряме бачення) має на увазі, що користувач дивиться прямо на діоди.

"Усі дисплеї для домашнього кінотеатру DVLED з корпусом COB LED 0,9 мм використовують MicroLED", — заявив представник LG порталу CNET.

Аналітики зазначають, що найменший крок — відстань від центру одного пікселя до наступного, становить 0,9 мм, зустрічається на різних моделях Extreme Home Cinema, які і є MicroLED. У той же час, у модельній лінійці є версії з кроком 1,2-1,5 мм — недостатньо маленьким, щоб вважати їх MicroLED. Втім, і ціна на них буде набагато нижчою.

LG вже почала приймати попередні замовлення на телевізори Extreme Home Cinema. Вартість залежить не тільки від моделі, але також від особливостей установки, комплектації та інших індивідуальних особливостей. Gizmochina передбачає, що мінімальна ціна становитиме близько $30 тис.

Раніше писали, що Samsung розробляє екран з діагоналлю тисячі дюймів. Проект The Wall призначений для комерційних споживачів, які зможуть показувати на ньому свою рекламу.

Фокус склав рейтинг 7 кращих моделей телевізорів 2021 року. Як виявилося, якісний Smart-TV в Україні можна придбати навіть за 6 тисяч гривень. У топ увійшли такі популярні бренди як Haier, Samsung, LG, Xiaomi і Sony.

Фокус також писав, якими стануть телевізори майбутнього згідно з останніми трендами. Як вважають аналітики Deloitte, до 2030 року великі компанії випускатимуть ще більш просунуті і широкі панелі діагоналлю понад 100 дюймів.