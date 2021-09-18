Hisense створила перший в світі телевізор з висувним екраном (фото)

77-дюймовий дисплей оснащений технологією скрученого екрану і підтримує роздільну здатність HDR 4K.

Китайська компанія Hisense оголосила про випуск лазерного телевізора, який буде мати висувний дисплей. Про це пише тематичне видання Gizmochina.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Це буде перший телевізор в світі з подібною технологією.

"Лазерний дисплей — це фактично набір космічних рішень. Перший в світі лазерний телевізор Hisense з висувним екраном — це тільки початок", — заявив віце-президент компанії Hisense Group Юй Чжітао, представляючи новинку.

Лазерний телевізор Hisense Rollable Screen Laser TV оснащений 77-дюймовим дисплеєм власною технологією скрученого екрану і повнокольоровою лазерного технологією. Інноваційний екран підтримує роздільну здатність HDR 4K, надшироку колірну гамму 107% BT.2020 і має максимальну яскравість в 350 кд/м2.

Як стверджують розробники, телевізор відповідає вимогам гнучкості при скручуванні і жорсткості в робочому стані. В даний момент новинка Hisense Rollable Screen Laser TV доступна для бронювання на платформі JD.com, проте компанія поки не розкриває точну дату виходу телевізора і його ціну.

Крім цього, лазерний телевізор оснащений візуальним движком Transvision і динаміками Harmon Kardon, які забезпечують при перегляді звуковий супровід театрального рівня. З боків екрану телевізора Hisense Rollable Screen Laser TV практично немає рамок, але вони є зверху і знизу.

Очікується, що новинка від Hisense з'явиться в продажу вже наприкінці 2021 року.

[ + – ] Hisense створив телевізор з висувним екраном [ + – ] Hisense створив телевізор з висувним екраном [ + – ] Hisense створив телевізор з висувним екраном

Раніше Фокус розповідав про іншу новинку від компанії Hisense. Китайські розробники представили перший в світі смартфон з дисплеєм E-ink і підтримкою 5G. Смартфон отримав від розробників 6 Гб операційної пам'яті і 128 Гб внутрішньої пам'яті. Чорно-білий дисплей E-ink має дозвіл 300 пікселів на дюйм.

Також Фокус повідомляв, що LG представила 325-дюймовий 8K-телевізор за $ 1,7 млн. Найдорожча модель LG отримала співвідношення дисплея 32:9, що дозволяє одночасно дивитися кілька різних відео або каналів.