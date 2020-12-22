Hisense представила первый в мире смартфон с дисплеем E-ink и поддержкой 5G

Телефон будет продаваться только на территории Китая

Китайская компания Hisense, известная производством телевизоров, выпустила смартфон Hisense A7 5G, который позиционируется как первый в мире смартфон с дисплеем, построенным на базе технологии электронных чернил E-ink, с возможностью подключения к сети 5G, сообщается на сайте производителя.

Модель поставляется с 6,7-дюймовым (17 см) стандартным черно-белым дисплеем E-ink с разрешением 300 пикселей на дюйм (2, 54 см).

Смартфон имеет 6 Гб операционной памяти и 128 Гб внутренней памяти. Внутри аппарата встроена батарея мощностью в 4,770 мегаампер в час.

На задней панели телефона установлена ​​антибликовая панель, на которой размещена единственная камера со светодиодной вспышкой. Там также находится датчик отпечатков пальцев.

Стоимость телефона, который будет продаваться только на территории Китая составляет $305, или 1999 юаней.

Ранее в этом году компания выпустила первые в мире смартфоны с цветным дисплеем E-ink — Hisense A5C, Hisense A5 Pro, Hisense A5 Pro CC. Хоть они все и оснащены дисплеями нового типа, у них отсутствует возможность подключения к сети 5G.

В свою очередь компания OnePlus представила концепт смартфона-хамелеона. Телефон оснащён радарной системой миллиметрового диапазона и покрыт специальной пленкой, меняющей цвет.

Ранее стало известно, что Xiaomi разрабатывает смартфон с "бесконечным дисплеем".