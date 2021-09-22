Изобретатель сделал протез из деталей конструктора LEGO для 8-летнего мальчика (видео)

Для малыша без обеих рук бионические протезы стали настоящим спасением. Теперь он может играть и пользоваться планшетом.

Испанский изобретатель Дэвид Агилар, известный своей разработкой с названием "Hand Solo", сконструировал протез руки из LEGO для 8-летнего ребенка. Он доработал свое изобретение 2017 года и оптимизировал его для малыша.

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Об этом сообщает Interesting Engineering

Протез MK-V LEGO® состоит из материалов конструктора LEGO и оснащен пятью пальцами, которые управляются с помощью механических приводов. Эта роборука создана на базе более ранней разработки под названием MK-I, за изобретение которого Агилар в 2017 году попал в Книгу рекордов Гиннеса.

Дэвид родился с врожденным заболеванием без правого предплечья. По его словам, в школе смеялись над его инвалидностью и поэтому он в 9 лет решил смастерить себе протез из блоков детского конструктора.

"LEGO® была моей первой игрушкой в ​​детстве, я чувствовал, что можно построить бесконечное количество вещей!", — вспоминает Дэвид.

[ + – ] Юный Дэвид показывает свое первое изобретение

Через девять лет он успешно создал первый прототип механического протеза и назвал его в честь костюма героя из комиксов "Железного человека" — Мark 1.

Уникальной разработкой заинтересовались родители мальчика с инвалидностью. Они связались с Дэвидом и попросили им помочь. Инженер откликнулся на их просьбу и создал две роборуки для маленького Бекнура. Последняя модель Дэвида, MK-V, оснащена Spike Prime Hub — программируемым блоком управления, способным принимать и отправлять команды от датчиков к двигателям. Бекнуру не потребовалось много времени, чтобы овладеть своими новыми роборуками. Теперь он может брать предметы и пользоваться планшетом.

[ + – ] Дэвид Агилар и малыш Бекнур

По словам изобретателя, основной проблемой, с которой он сталкивается при создании протезов, это сочетание комфорта и функционала.

"Нельзя носить что-то очень неудобное, даже если оно сверхфункционально", – объясняет изобретатель, напоминая о том, что кубики LEGO твердые, и могут давить своими гранями на кожу, а это неприятно.

Тем не менее, его изобретение выгодно отличается от обычных протезов своей ценой и простотой в обслуживании – на изготовление протеза Дэвид потратил $18. Учитывая тот факт, что не каждая семья может себе позволить дорогостоящие протезы, его разработка может стать популярной.

Агилар сейчас изучает биоинженерию и собирается создавать новые более совершенные протезы. В его ближайших планах разработка MK-VI, где рука и предплечье будут двигаться независимо друг от друга. Также в планах Дэвида использовать другие материалы для протезов.

[ + – ] Дэвид Агилар с MK-II и самолетом LEGO® Technic Air Race Jet, из которого он был построен.

"Я думаю о 3D-печати, это может усовершенствовать мои модели", — говорит инженер.

Ранее мы сообщали, что основатель студии 3D-печати "Белый муравей" Виктор Баклан изготовил протез для бойца АТО, используя 3D-принтер.

Также сообщалось о том, что ученым удалось разработать технологию, с помощью которой современные протезы для рук стали двигаться более естественно.