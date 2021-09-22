Винахідник зробив протез із деталей конструктора LEGO для 8-річного хлопчика (відео)

Для малюка без обох рук біонічні протези стали справжнім порятунком. Тепер він може грати і користуватися планшетом.

Іспанський винахідник Девід Агілар, відомий своєю розробкою з назвою "Hand Solo", сконструював протез руки з LEGO для 8-річної дитини. Він допрацював свій винахід 2017 року й оптимізував його для малюка.

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Про це повідомляє Interesting Engineering

Протез MK-V LEGO® складається з матеріалів конструктора LEGO й оснащений п'ятьма пальцями, які керуються за допомогою механічних приводів. Ця роборука створена на базі більш ранньої розробки під назвою MK-I, за винахід якої Агілар у 2017 році потрапив до Книги рекордів Гіннеса.

Девід народився з вродженим захворюванням без правого передпліччя. За його словами, в школі сміялися над його інвалідністю і тому він у 9 років вирішив змайструвати собі протез із блоків дитячого конструктора.

"LEGO® була моєю першою іграшкою в дитинстві, я відчував, що можна побудувати нескінченну кількість речей!" — згадує Девід.

[ + – ] Юний Девід показує свій перший винахід

Через дев'ять років він успішно створив перший прототип механічного протеза і назвав його на честь костюма героя з коміксів "Залізної людини" — Мark 1.

Унікальною розробкою зацікавилися батьки хлопчика з інвалідністю. Вони зв'язалися з Девідом і попросили їм допомогти. Інженер відгукнувся на їхнє прохання і створив дві роборуки для маленького Бекнура. Остання модель Девіда, MK-V, оснащена Spike Prime Hub — програмованим блоком керування, здатним приймати і відправляти команди від датчиків до двигунів. Бекнуру не треба було багато часу, щоб опанувати свої нові роборуки. Тепер він може брати предмети і користуватися планшетом.

[ + – ] Девід Агілар і малюк Бекнур

За словами винахідника, основною проблемою, з якою він стикається під час створення протезів, це поєднання комфорту і функціоналу.

"Не можна носити щось дуже незручне, навіть якщо воно надфункціональне", — пояснює винахідник, нагадуючи про те, що кубики LEGO тверді, і можуть тиснути своїми гранями на шкіру, а це неприємно.

Проте, його винахід вигідно відрізняється від звичайних протезів своєю ціною і простотою в обслуговуванні — на виготовлення протеза Девід витратив $18. З огляду на той факт, що не кожна сім'я може собі дозволити дорогі протези, його розробка може стати популярною.

Агілар зараз вивчає біоінженерію і збирається створювати нові досконаліші протези. У його найближчих планах розробка MK-VI, де рука і передпліччя будуть рухатися незалежно одне від одного. Також у планах Девіда використовувати інші матеріали для протезів.

[ + – ] Девід Агілар із MK-II і літаком LEGO® Technic Air Race Jet, з якого він був побудований.

"Я думаю про 3D-друк, це може вдосконалити мої моделі", — говорить інженер.

Раніше ми повідомляли, що засновник студії 3D-друку "Білий мураха" Віктор Баклан виготовив протез для бійця АТО, використовуючи 3D-принтер.

Також повідомлялося про те, що вченим вдалося розробити технологію, за допомогою якої сучасні протези для рук почали рухатися більш природно.