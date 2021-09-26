Apple пригрозила забанить Facebook из-за постов о работорговле в Instagram

Черный рынок купли-продажи женщин обнаружили еще в 2019 году, однако Facebook не спешила бороться с ней в своих соцсетях.

Компания Apple пригрозила удалить все продукты Facebook из онлайн-магазина App Store из-за сообщений о продаже людей в нескольких приложениях, включая Instagram. Об этом пишет BBC по результатам своего расследования.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Диджитал" в Facebook Подписаться

В 2019 году журналисты обнаружили черный рынок нелегальной покупки и продажи рабочих онлайн, который начал активно развиваться в последние годы. Согласно их данным, "владельцы" держат женщин взаперти и могут продать любому, кто хорошо заплатит за них. Работников разделяли по рассе и оценивали в несколько тысяч долларов. Эксперты пришли к выводу, что такие условия равносильны рабству.

Торговля вели помощью онлайн-приложений, в том числе социальной сети Instagram, принадлежащей компании Facebook. Публикации о работорговле и хэштеги, используемые для продажи рабочих, писали преимущественно на арабском языке, большинство из них разместили пользователи из Саудовской Аравии и Кувейте.

The Wall Street Journal недавно выяснил, что после расследования BBC Apple посоветовала Facebook лучше бороться с торговлей людьми на своих интернет-платформах. Издание утверждает, что угроза удалить приложения из App Store заставила компанию принять более серьезные меры. Так Facebook забанил несколько хештегов, которые использовали работорговцы, запустил в соцсети "превентивную проверку" по выявлению потенциальных нарушений и заблокировала более тысячи аккаунтов. Летом 2020 года Facebook завила, что удалила более 130 тысяч фрагментов контента, связанного с рабским трудом.

После публикации WSJ, BBC обнаружила, что купля-продажа женщин все еще рекламируется в социальных сетях. Журналисты предупредили Google и Apple, что такие объявления были доступны в приложениях для смартфонов, размещенных в их магазинах. Обе компании заявили, что связались с разработчиками для предотвращения незаконной деятельности, явно нарушающей правила американских компаний. Как сообщили представители Google, компания "глубоко обеспокоена" результатами, Apple же призвала разработчиков приложений принять срочные меры для исправления ситуации.

Ранее писали, что наркокартель использовал Facebook для найма и оплаты киллеров. Как выяснилось в ходе расследования, группировка Jalisco New Generation открыто заявляла о своих преступлениях в соцсети, однако администраторы так и не смогли их полностью забанить — на смену заблокированным аккаунтам приходили другие. Представители Facebook утверждают, что пытаются бороться с этим явлением при помощи специалистов и новых технологий, включая искусственный интеллект.

Сообщали также, что Facebook следит за вами, даже если вы им не пользуетесь. Эксперты назвали шесть способов, как не позволить соцсети собирать пенсональную информацию.