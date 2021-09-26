Apple пригрозила забанити Facebook через пости про работоргівлю в Instagram

Чорний ринок купівлі-продажу жінок виявили ще в 2019 році, проте Facebook не поспішала боротися з ним в своїх соціальних мережах.

Компанія Apple пригрозила видалити всі продукти Facebook з онлайн-магазину App Store через повідомлення про продаж людей в декількох додатках, включаючи Instagram. Про це пише BBC за результатами свого розслідування.

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У 2019 журналісти виявили чорний ринок нелегальної купівлі та продажу робочих онлайн, який почав активно розвиватися в останні роки. Згідно з їхніми даними, "власники" тримають жінок під замком і можуть продати будь-кому, хто добре заплатить за них. Працівників розділяли за расою і оцінювали в кілька тисяч доларів. Експерти прийшли до висновку, що такі умови рівносильні рабству.

Торгівля вели допомогою онлайн-додатків, в тому числі соціальної мережі Instagram, що належить компанії Facebook. Публікації про работоргівлю і хештеги, використовувані для продажу робочих, писали переважно арабською мовою, більшість з них розмістили користувачі з Саудівської Аравії і Кувейту.

The Wall Street Journal недавно з'ясував, що після розслідування BBC Apple порадила Facebook краще боротися з торгівлею людьми на своїх інтернет-платформах. Видання стверджує, що загроза видалити додатки з App Store змусила компанію прийняти більш серйозні заходи. Так Facebook забанив кілька хештегів, які використовували работорговці, запустив в соцмережі "превентивну перевірку" щодо виявлення потенційних порушень і заблокувала понад тисячу акаунтів. Влітку 2020 року Facebook завила, що видалила більше 130 тисяч фрагментів контенту, пов'язаного з рабською працею.

Після публікації WSJ, BBC виявила, що купівля-продаж жінок все ще рекламується в соціальних мережах. Журналісти попередили Google і Apple, що такі оголошення були доступні в додатках для смартфонів, розміщених в їх магазинах. Обидві компанії заявили, що зв'язалися з розробниками для запобігання незаконної діяльності, явно порушує правила американських компаній. Як повідомили представники Google, компанія "глибоко стурбована" результатами, Apple же закликала розробників додатків вжити термінових заходів для виправлення ситуації.

Раніше писали, що наркокартель використовував Facebook для найму і оплати кілерів. Як з'ясувалося в ході розслідування, угруповання Jalisco New Generation відкрито заявляла про свої злочини в соцмережі, однак адміністратори так і не змогли їх повністю забанити — на зміну заблокованим акаунтів приходили інші. Представники Facebook стверджують, що намагаються боротися з цим явищем за допомогою фахівців і нових технологій, включаючи штучний інтелект.

Повідомляли також, що Facebook стежить за вами, навіть якщо ви ним не користуєтесь. Експерти назвали шість способів, як не дозволити соцмережі збирати пенсональную інформацію.