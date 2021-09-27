NASA тестирует дополненную реальность для ремонта на МКС: это поможет освоить Луну и Марс

AR-очки от Microsoft, которые показывают инструкции и важную информацию, пригодятся космонавтам, которые окажутся без связи.

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) разрабатывает приложение для дополненной реальности, которое поможет астронавтам ремонтировать оборудование.

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Подробности ведомство сообщило на официальном сайте.

Благодаря многочисленным спутникам между МКС и Землей сохраняется относительно стабильная связь, поэтому специалисты всегда могут помочь астронавтам, находящимся на орбите, и подсказать, как справиться с той или иной проблемой. Однако в случае путешествия на Луну или Марс астронавтам придется больше полагаться самим на себя, в связи с этим NASA разрабатывает новые инструменты. Одним из них станет проект дополненной реальности T2AR, который планируют полноценно запустить на МКС в апреле 2022 года.

Предполагается, что с его помощью экипаж станции сможет проверять и обслуживать критически важное оборудование без поддержки с Земли. В рамках эксперимента астронавт Соити Ногучи из Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) получил очки HoloLens от Microsoft с установленным на них программой для отслеживания процедур. Ему поручили обслуживать беговую дорожку Т2 на МКС.

Стандартная процедура проверки оформлена в виде PDF-документа, и для ее просмотра требуется планшет. Очки дополненной реальности использовать удобнее, так как они позволяют освободить руки и постоянно иметь пошаговые инструкции перед глазами в буквальном смысле слова. Система предоставила Соити Ногучи D-указатели направления, чтобы направлять его взгляд, следовала его устным командам, отображала текст и соответствующие сигналы прямо во время работы. HoloLens также позволили смотреть видео и другие необходимые материалы.

"Инструменты дополненной реальности позволяют нам "упаковать" рекомендации и инструкции. Космическая станция — идеальная платформа для тестирования систем дополненной реальности и доработки этих инструментов", — говорит научный сотрудник Международной космической станции Брайан Дэнсберри из космического центра NASA в Хьюстоне.

После успешных тестов, эстафету у Ногучи принял астронавты Томас Песке из Европейского космического агентства (ЕКА) и Меган МакАртур из NASA. Они использовали приложение дополненной реальности на борту МКС, чтобы понять, как работает технология и какими недостатками обладает. После этого исследователи планируют провести еще 9 сеансов тестирования технологии. Пока демонстрация ограничивается лишь беговой дорожкой T2, но в будущем платформу предполагают использовать для решения различных космических задач.

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