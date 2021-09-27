NASA тестує доповнену реальність для ремонту на МКС: це допоможе освоїти Місяць і Марс

AR-окуляри від Microsoft, які показують інструкції і важливу інформацію, стануть в нагоді космонавтам, які опиняться без зв'язку.

Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору США (NASA) розробляє додаток для доповненої реальності, який допоможе астронавтам ремонтувати обладнання.

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Подробиці відомство повідомило на офіційному сайті.

Завдяки численним супутникам між МКС і Землею зберігається відносно стабільний зв'язок, тому фахівці завжди можуть допомогти астронавтам, які перебувають на орбіті, і підказати, як упоратися з тією чи іншою проблемою. Однак у разі подорожі на Місяць або Марс космонавтам доведеться більше покладатися самим на себе, у зв'язку з цим NASA розробляє нові інструменти. Одним із них стане проєкт доповненої реальності T2AR, який планують повноцінно запустити на МКС у квітні 2022 року.

Передбачається, що з його допомогою екіпаж станції зможе перевіряти й обслуговувати критично важливе обладнання без підтримки із Землі. У межах експерименту астронавт Соїті Ногучі з Японського агентства аерокосмічних досліджень (JAXA) отримав окуляри HoloLens від Microsoft зі встановленою на них програмою для відстеження процедур. Йому доручили обслуговувати бігову доріжку Т2 на МКС.

Стандартна процедура перевірки оформлена у вигляді PDF-документа, і для її перегляду потрібен планшет. Окуляри доповненої реальності використовувати зручніше, оскільки вони дозволяють звільнити руки і постійно мати покрокові інструкції перед очима в буквальному сенсі слова. Система надала Соїті Ногучі D-покажчики напрямку, щоб спрямувати його погляд, дотримувалася його усних команд, відображала текст і відповідні сигнали прямо під час роботи. HoloLens також дозволили дивитися відео й інші необхідні матеріали.

"Інструменти доповненої реальності дозволяють нам "упакувати" рекомендації та інструкції. Космічна станція — ідеальна платформа для тестування систем доповненої реальності та доопрацювання цих інструментів", — говорить науковий співробітник Міжнародної космічної станції Браян Денсберрі з космічного центру NASA в Х'юстоні.

Після успішних тестів, естафету в Ногучі перейняли астронавти Томас Песке з Європейського космічного агентства (ЄКА) і Меган МакАртур із NASA. Вони використовували додаток доповненої реальності на борту МКС, щоб зрозуміти, як працює технологія і якими недоліками володіє. Після цього дослідники планують провести ще 9 сеансів тестування технології. Поки демонстрація обмежується лише біговою доріжкою T2, але в майбутньому платформу хочуть використовувати для вирішення різних космічних завдань.

Раніше стало відомо, що NASA вибрало місце для посадки місяцеходу на Місяці. Апарат VIPER займеться пошуками замерзлої води, яку в майбутньому зможуть використовувати астронавти.

Колишній астронавта NASA попередив про велику кількість тріщин на МКС. За словами Білла Шеперда, більшість з них екіпажу поки просто не вдалося знайти. При цьому фахівці не можуть визначити точну причину появи тріщин.