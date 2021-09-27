"Чтобы не излучала!" В РФ жители села трактором снесли вышку сотовой связи

Россияне испугались слухов об опасности cетей 5G. На деле оказалось, что вышка предназначалась для 4G-связи и вообще не работала.

В маленьком селе Ташбулатово (Башкирия, РФ) трактором снесли вышку мобильного оператора Tele2, испугавшись слухов об излучении.

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Об этом сообщил портал СNews.

Недавно в Абзелиловском районе республики Башкирия установили вышку мобильной связи, хотя местные жители утверждают, что не давали разрешения на монтаж. Они решили, что базовая станция предназначалась для 5G, хотя на самом деле — для 4G-связи и во время инцидента она даже не работала. Чтобы вышка не излучала якобы вредные сигналы, россияне решили действовать наверняка и повалили бетонную конструкцию на землю.

Представители Tele2 рассказали, что получили все необходимые разрешения и документы для установки вышки, которая должна была обеспечить около 1500 человек связью 2G и 4G. Сейчас башкирская полиция проводит проверку в связи с предполагаемым незаконным сносом.

[ + – ] Упавшая вышка мобильной связи в Ташбулатово Фото: CNews

В комментарии изданию РБК источник из МВД Башкирии подтвердил начало проверки, однако правоохранители пока официально не обвиняют селян. По предварительной версии следствия, местный житель сам установил на собственном земельном участке вышку, которая упала "по техническим причинам".

В настоящий момент на 99% территории России нет сетей пятого поколения, в первую очередь из-за того, что "международный" частотный диапазон 3,4-3,8 ГГц используют российские военные и силовые структуры. На данный момент 5G-связью можно поймать лишь в нескольких точках страны: в Москве и в Казани.

[ + – ] Мобильная вышка, рухнувшая в Башкирии Фото: CNews

В конце августа в городе Азов Ростовской области противники 5G вмешались в работу археологов, приняв раскопки за подготовку к установке вышки. По данным местных СМИ, прямо во время работы ученых активисты принялись засыпать яму землей, среди них был и кандидат в депутаты Госдумы от КПРФ Станислав Потаков. В апреле этого года митинги против 5G прошли в нескольких регионах РФ.

[ + – ] Cломанная вышка в Ташбулатово Фото: CNews

Слухи об опасности сетей пятого поколения для здоровья породили массовые протесты по всему миру. Весной 2020 года в Великобритании подожгли несколько вышек в Ливерпуле, Бирмингеме и небольшой деревне Меллинг. В июне 2020-го британца Майкла Уитти осудили на 3 года за поджог вышки 4G, которую он принял за 5G.

Ранее писали, почему в Украине не запускают связь 5G. Внедрение сетей пятого поколения перенесли на февраль 2022 года, ведь в бюджете не хватило денег для проведения тендера и выдачи лицензии операторам, запланированных на октябрь 2021-го.

До этого эксперты выяснили, почему 40% пользователей отключают 5G на своих смартфонах. Одной из самых частых причин отключения признали слабый сигнал, иногда смартфоны показывают стабильное соединение, однако связь все равно не работает.