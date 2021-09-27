"Щоб не випромінювала!" У РФ жителі села трактором знесли вежу стільникового зв'язку

Росіяни злякалися чуток про небезпеку мережі 5G. На ділі виявилося, що вишка призначалася для 4G-зв'язку і взагалі не працювала.

У маленькому селі Ташбулатово (Башкирія, РФ) трактором знесли вишку мобільного оператора Tele2, злякавшись чуток про випромінювання.

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Про це повідомив портал СNews.

Нещодавно в Абзелілівському районі республіки Башкирія встановили вишку мобільного зв'язку, хоча місцеві жителі стверджують, що не давали дозволу на монтаж. Вони вирішили, що базова станція призначалася для 5G, хоча насправді — для 4G-зв'язку, і під час інциденту вона навіть не працювала. Щоб вишка не випромінювала нібито шкідливі сигнали, росіяни вирішили діяти безпомилково і повалили бетонну конструкцію на землю.

Представники Tele2 розповіли, що отримали всі необхідні дозволи та документи для встановлення вишки, яка повинна була забезпечити близько 1500 чоловік зв'язком 2G і 4G. Зараз башкирська поліція проводить перевірку в зв'язку з передбачуваним незаконним знесенням.

[ + – ] Вишка мобільного зв'язку в Ташбулатово, яка впала Фото: CNews

У коментарі виданню РБК джерело з МВС Башкирії підтвердило початок перевірки, однак правоохоронці поки офіційно не звинувачують селян. За попередньою версією слідства, місцевий житель сам встановив на власній земельній ділянці вишку, яка впала "з технічних причин".

Наразі на 99% території Росії немає мереж п'ятого покоління, в першу чергу через те, що "міжнародний" частотний діапазон 3,4-3,8 ГГц використовують російські військові та силові структури. Зараз 5G-зв'язок можна зловити лише в декількох точках країни: у Москві та в Казані.

[ + – ] Мобільний вишка, яка звалилася в Башкирії Фото: CNews

У кінці серпня в місті Азов Ростовської області противники 5G втрутилися в роботу археологів, прийнявши розкопки за підготовку до установки вишки. За даними місцевих ЗМІ, прямо під час роботи вчених активісти взялися засипати яму землею, серед них був і кандидат в депутати Держдуми від КПРФ Станіслав Потаков. У квітні цього року мітинги проти 5G відбулися в кількох регіонах РФ.

[ + – ] Зламана вишка в Ташбулатово Фото: CNews

Чутки про небезпеку мереж п'ятого покоління для здоров'я породили масові протести по всьому світу. Навесні 2020 року у Великобританії підпалили кілька вишок у Ліверпулі, Бірмінгемі та невеликому селі Меллінг. У червні 2020-го британця Майкла Вітта засудили на 3 роки за підпал вишки 4G, яку він прийняв за 5G.

Раніше писали, чому в Україні не запускають зв'язок 5G. Впровадження мереж п'ятого покоління перенесли на лютий 2022 року, адже в бюджеті не вистачило грошей для проведення тендеру і видачі ліцензії операторам, запланованих на жовтень 2021-го.

До цього експерти з'ясували, чому 40% користувачів відключають 5G на своїх смартфонах. Однією з найчастіших причин відключення визнали слабкий сигнал, іноді смартфони показують стабільне з'єднання, проте зв'язок все одно не працює.