Facebook приостановила разработку Instagram для детей из-за расследования WSJ

Теперь соцсеть разрабатывает новые инструменты родительского контроля, которые могут появиться в основной версии Instagram.

Facebook приостановила разработку версии Instagram для детей после скандальной статьи издания The Wall Street Journal.

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О таком решении глава социальной сети Адам Моссери сообщил в официальном блоге компании.

Facebook начала разработку особой версии Instagram, ориентированную на пользователей до 10-12 лет, которую называли Instagram for Kids (Инстаграм для детей). В этом режиме предполагалось отсутствие рекламы, исключительно детский контент и регистрация только с разрешения родителей. Последние также смогли бы следить за временем, которое ребенок проводит онлайн, а также с кем он общается и на кого подписан. Теперь же компания решила временно отказаться от этого проекта и заняться инструментами родительского контроля.

"Это даст нам время поработать с родителями, экспертами, политиками и регулирующими органами, выслушать их опасения и продемонстрировать ценность и важность этого проекта для молодых подростков", — отметил Адам Моссери.

Он добавил, что в ближайшем будущем Facebook планирует установить родительский контроль в основной версии Instagram, распространив его даже на детей старше 13 лет. Новые функции, выбранные самими пользователями, предоставят взрослым инструменты "для осмысленного формирования опыта подростка".

"Недавний отчет WSJ о нашем исследовании опыта подростков в Instagram вызвал у людей множество вопросов", — заявил руководитель соцсети. — "Мы проводим подобные исследования, чтобы сделать Instagram лучше".

Адам Моссери напомнил недавнее обновление, которое позволило сделать аккаунты людей младше 16 лет закрытыми по умолчанию. Он также подчеркнул, что современные дети с раннего возраста получают доступ к смартфонам и заходят в социальные сети.

Исполнительный директор правозащитной организации Fairplay Джош Голин заявил агентству Reuters, что вместе с коллегами продолжит давить на Facebook, пока компания полностью не откажется от концепции Instagram for Kids. Такую позицию в США разделяют четыре депутата-демократа: сенаторы Эд Марка и Ричард Блюменталь, а также Кэти Кастор и Лори Трэхан из Палаты представителей. В понедельник, 27 сентября, они заявили, что просто поставить разработку на паузу будет недостаточно:

"Facebook полностью лишился преимущества сомнений, когда дело доходит до защиты молодых людей в Интернете, и он должен полностью отказаться от этого проекта".

Ранее WSJ опубликовало статью о пагубном влиянии Instagram на жизнь подростков. Вице-президент компании Facebook Пратити Райчоудхури заявила, что журналисты неправильно интерпретировали результаты внутренних расследований компании. Единственным случаем, когда Instagram заставляет детей чувствовать себя хуже — изображения тела. С такой проблемой столкнулись около 33% опрошенных девочек.

Писали также, что Apple пригрозила заблокировать Facebook из-за постов о работорговле в Instagram. Продукты компании могут исчезнуть из App Store, если разработчики не примут меры по борьбе с этим явлением.