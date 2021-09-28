Facebook призупинила розробку Instagram для дітей через розслідування WSJ

Тепер соцмережа розробляє нові інструменти батьківського контролю, які можуть з'явитися в основній версії Instagram.

Facebook призупинила розробку версії Instagram для дітей після скандальної статті видання The Wall Street Journal.

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Про таке рішення глава соціальної мережі Адам Моссері повідомив в офіційному блозі компанії.

Facebook почала розробку особливої версії Instagram, орієнтованої на користувачів до 10-12 років, яку називали Instagram for Kids ("Інстаграм для дітей"). У цьому режимі передбачалася відсутність реклами, виключно дитячий контент і реєстрація тільки з дозволу батьків. Останні також змогли б стежити за часом, який дитина проводить онлайн, а також із ким вона спілкується і на кого підписана. Тепер же компанія вирішила тимчасово відмовитися від цього проекту і зайнятися інструментами батьківського контролю.

"Це дасть нам час попрацювати з батьками, експертами, політиками та органами-регуляторами, вислухати їхні побоювання та продемонструвати цінність і важливість цього проекту для молодих підлітків", — зазначив Адам Моссері.

Він додав, що в найближчому майбутньому Facebook планує встановити батьківський контроль в основну версію Instagram, поширивши його навіть на дітей, старших за 13 років. Нові функції, вибрані самими користувачами, нададуть дорослим інструменти "для осмисленого формування досвіду підлітка".

"Недавній звіт WSJ про наше дослідження досвіду підлітків в Instagram викликав у людей безліч питань, — заявив керівник соцмережі. — Ми проводимо подібні дослідження, щоб зробити Instagram краще".

Адам Моссері нагадав недавнє оновлення, яке дозволило зробити акаунти людей, молодших за 16 років, закритими за замовчуванням. Він також підкреслив, що сучасні діти з раннього віку отримують доступ до смартфонів і заходять у соціальні мережі.

Виконавчий директор правозахисної організації Fairplay Джош Голін заявив агентству Reuters, що разом із колегами продовжить тиснути на Facebook, поки компанія повністю не відмовиться від концепції Instagram for Kids. Таку позицію в США поділяють чотири депутати-демократи: сенатори Ед Марка та Річард Блюменталь, а також Кеті Кастор і Лорі Трехан із Палати представників. У понеділок, 27 вересня, вони заявили, що просто поставити розробку на паузу буде недостатньо:

"Facebook повністю позбувся переваги сумнівів, коли справа доходить до захисту молодих людей в Інтернеті, і він повинен повністю відмовитися від цього проекту".

Раніше WSJ опублікувало статтю про згубний вплив Instagram на життя підлітків. Віцепрезидентка компанії Facebook Пратіті Райчоудхурі заявила, що журналісти неправильно інтерпретували результати внутрішніх розслідувань компанії. Єдиним випадком, коли Instagram змушує дітей почувати себе гірше, — зображення тіла. З такою проблемою зіткнулися близько 33% опитаних дівчаток.

Писали також, що Apple пригрозила заблокувати Facebook через пости про работоргівлю в Instagram. Продукти компанії можуть зникнути з App Store, якщо розробники не вживуть заходів щодо боротьби з цим явищем.