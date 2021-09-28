На "Большую Батарею" Tesla подали в суд из-за сбоев в электросети в Австралии

Местные власти утверждают, что резервная система в течение четырех месяцев не справлялась с нагрузками, вопреки обещаниям.

22 сентября Австралийский орган по регулированию энергетики (AER) подал судебный иск против энергетической системы, в которую входит Tesla Big Battery. Об этом стало известно изданию Vice.

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Регулятор, контролирующий оптовые рынки электроэнергии в Австралии, обвинил систему хранения Hornsdale Power Reserve, включающую Tesla Big Battery в неспособности оказать "вспомогательные услуги по регулированию частоты", для которых и предназначена. В течение четырех месяцев 2019 года произошли сбои, хотя оборудование должно обеспечивать резервное питание в случае выхода из строя основной электростанции. Государственный орган требует наказать поставщика услуг штрафом, сумма которого пока не раскрывается.

Некогда крупнейшая в мире литий-ионная батарея мощностью 150 мегаватт была созданна компанией Tesla Илона Маска в 2017 году и предназначается для поддержки энергосети в случае перегрузки. Сейчас ею управляет французский производитель экологически чистой энергии Neoen, в Австралии он обеспечивает работу энергохранилища Hornsdale Power Reserve (HPR) на ветряной электростанции Хорнсдейл. Изначально Big Battery произвела фурор своими характеристиками, но теперь стала причиной судебного разбирательства.

Как утверждает AER, впервые система HPR подвела во время аварии на угольной электростанции Коган-Крик в Квинсленде в 2019 году. Запас мощности не смог обеспечить поддержку сети, на которую рассчитывал Австралийский оператор энергетического рынка, хотя компания получила деньги. В итоге HPR вмешалась и предотвратила отключение сети, однако инцидент побудил начать расследование похожих сбоев с июля по ноябрь того же года. Регулятор пришел к выводу, что неспособность системы с батареей Tesla поддерживать обещанный уровень мощности создала риск для электроснабжения, безопасности и стабильности сети.

Представители HPR утверждают, что она выполнила свою работу, хотя Коган-Крик часто и мгновенно отключалась согласно отчету Австраллийского института за 2020 год. Как показало независимое исследование, резервная система за 2019 год сэкономила жителям Австралии 116 миллионов долларов на мерах по сохранению мощности, ведь на нее приходится от 12% до 15% рынка поддержки сетей в регионе.

Управляющий директор Neoen Australia Луи де Самбуси заявил Motherboard, что компания разочарована решением AER начать судебное разбирательство. По его словам, батарея Tesla оказала решающую поддержку во время недавних сбоев. Самбуси добавил, что Hornsdale Power Reserve продолжит оказывать свои услуги и готова сотрудничать с регулятором.

Ранее писали, что Tesla потребовала $23 тыс. за замену батареи Model S. Владелец обратился к сторонним механикам, которые сумели отремонтировать электромобиль за $5 тысяч.