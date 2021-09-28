На "Велику Батарею" Tesla подали до суду через збої в електромережі в Австралії

Місцева влада стверджує, що резервна система протягом чотирьох місяців не справлялася з навантаженнями, всупереч обіцянкам.

22 вересня Австралійський орган із регулювання енергетики (AER) подав судовий позов проти енергетичної системи, в яку входить Tesla Big Battery. Про це стало відомо виданню Vice.

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Регулятор, який контролює оптові ринки електроенергії в Австралії, звинуватив систему зберігання Hornsdale Power Reserve, що враховує Tesla Big Battery в нездатності надати "допоміжні послуги з регулювання частоти", для яких і призначена. Протягом чотирьох місяців 2019 року відбулися збої, хоча обладнання повинне забезпечувати резервне живлення в разі виходу з ладу основної електростанції. Державний орган вимагає покарати постачальника послуг штрафом, сума якого поки не розкривається.

Колись найбільша у в світі літій-іонна батарея потужністю 150 мегават була створена компанією Tesla Ілона Маска в 2017 році і призначається для підтримки енергомережі в разі перевантаження. Зараз нею керує французький виробник екологічно чистої енергії Neoen, в Австралії він забезпечує роботу енергосховища Hornsdale Power Reserve (HPR) на вітряній електростанції Горнсдейл. Спочатку Big Battery викликала фурор своїми характеристиками, але тепер стала причиною судового розгляду.

Як стверджує AER, вперше система HPR підвела під час аварії на вугільній електростанції Коган-Крік у Квінсленді в 2019 році. Запас потужності не зміг забезпечити підтримку мережі, на яку розраховував Австралійський оператор енергетичного ринку, хоча компанія отримала гроші. Зрештою HPR втрутилася і запобігла відключенню мережі, проте інцидент спонукав розпочати розслідування схожих збоїв із липня по листопад того ж року. Регулятор дійшов висновку, що нездатність системи з батареєю Tesla підтримувати обіцяний рівень потужності створила ризик для електропостачання, безпеки і стабільності мережі.

Представники HPR стверджують, що вона виконала свою роботу, хоча Коган-Крік часто і миттєво відключалася згідно зі звітом Австралійського інституту за 2020 рік. Як показало незалежне дослідження, резервна система за 2019 рік заощадила жителям Австралії 116 мільйонів доларів на заходи щодо збереження потужності, адже на неї припадає від 12% до 15% ринку підтримки мереж у регіоні.

Керівний директор Neoen Australia Луї де Самбусі заявив Motherboard, що компанія розчарована рішенням AER почати судовий розгляд. За його словами, батарея Tesla зробила вирішальну підтримку під час нещодавніх збоїв. Самбусі додав, що Hornsdale Power Reserve продовжить надавати свої послуги і готова співпрацювати з регулятором.

Раніше писали, що Tesla вимагала $23 тис. за заміну батареї Model S. Власник звернувся до сторонніх механіків, які зуміли відремонтувати електромобіль за $5 тисяч.