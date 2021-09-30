Украинские школьники смогут отправить в космос свои идеи на корабле Илона Маска (фото)

Работая в мини-лабораториях, команды школьников будут предлагать идеи для исследований в условиях микрогравитации на околоземной орбите.

Научные идеи украинских школьников могут попасть на Международную космическую станцию с помощью корабля SpaceХ. А некоторые студенты смогут своими глазами увидеть запуск ракеты Falcon 9 на мысе Канаверал. О перспективах талантливой молодежи из Украины сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет.

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Теперь ученики 9-11 классов получат возможность отправить свои изобретения в космос для дальнейшего тестирования на МКС. Это стало реальностью благодаря подписанному соглашению об участии Украины в программе "Миссия 16" Международной космической станции.

"Впервые весь мир узнает о самых молодых украинских ученых. Научные эксперименты наших школьников теперь смогут попасть на Международную космическую станцию на околоземной орбите", — сказал Шкарлет.

[ + – ] Подписанты соглашения об участии Украины в программе "Миссия 16"

В рамках соглашения Украина примет участие в американской программе развития науки и STEM-образования SSEP (Программа студенческих космических экспериментов), организованной Национальным центром образования и науки США (NCESSE) и Институтом комического образования имени А.Кларка.

Команды студентов получат в распоряжение мини-лаборатории, где они смогут генерировать идеи в области исследований в условиях гравитации на околоземной орбите. По результатам двухэтапного конкурса две команды студентов смогут отправить свои эксперименты на МКС, где астронавты станции продолжат с ними работать.

Победители конкурса также смогут присутствовать при старте Falcon 9 на исторической площадке 39А космического центра им. Кеннеди во Флориде, которая будет доставлена на орбиту космическим кораблем SpaceX Dragon Илона Маска. Кроме того студенты смогут принять участие в научной конференции в Вашингтоне, а их руководители пройдут курс профобучения у экспертов программы.

С момента старта программы в 2010 году ее участниками были школьники из США, Бразилии и Канады, теперь к ним будут добавлены и студенты из Украины.

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