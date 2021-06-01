Плавучий космодром. SpaceX начнет использовать новую стартовую площадку в 2022 году

Космодром будет оборудован на базе перестроенной нефтяной вышки.

SpaceX занялась строительством своего первого плавучего космодрома и планирует начать с него запуски своих ракет уже в 2022 году, сообщает Businesstoday

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Об этом в Twitter рассказал основатель компании Илон Маск.

Компания Маска приобрела две нефтяные вышки в начале 2021 года. Они получили название "Деймос" и "Фобос" в честь двух спутников Марса. SpaceX планирует переоборудовать их под плавучие пусковые и посадочные платформы для многоразовых ракет Starship. Названия платформ прямо указывают на то, что они будут использоваться для запусков космических кораблей на Марс.

Однако для них предусмотрено другое применение. Согласно плану инженеров, эти платформы будут выполнять роль ключевых узлов в сети точек, предназначенных для гиперзвуковых путешествий на Земле. Например, с их помощью можно будет за 30 минут добраться из Пекина в Нью-Йорк.

В начале мая SpaceX успешно произвела тестовый запуск ракеты Starship SN15. Ракета удачно взлетела и приземлилась. Сейчас компания готовится совершить тестовый полёт ракеты из Техаса на Гавайи.

Напоминаем, что недавно Илон Маск рассекретил новый прототип звездолета Starship.