Плавучий космодром. SpaceX почне використовувати новий стартовий майданчик у 2022 році

Космодром буде обладнаний на базі перебудованої нафтової вишки.

SpaceX зайнялася будівництвом свого першого плавучого космодрому і планує почати з нього запуски своїх ракет вже у 2022 році, повідомляє 3dnews.

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Про це у Twitter розповів засновник компанії Ілон Маск.

Компанія Маска придбала дві нафтові вишки на початку 2021 року. Вони отримали назву "Деймос" і "Фобос" на честь двох супутників Марса. SpaceX планує переобладнати їх під плавучі пускові і посадкові платформи для багаторазових ракет Starship. Назви платформ прямо вказують на те, що вони будуть використовуватися для запусків космічних кораблів на Марс.

Однак для них передбачене інше застосування. Згідно з планом інженерів, ці платформи будуть виконувати роль ключових вузлів в мережі точок, призначених для гіперзвукових подорожей на Землі. Наприклад, з їх допомогою можна буде за 30 хвилин дістатися з Пекіна в Нью-Йорк.

На початку травня SpaceX успішно провела тестовий запуск ракети Starship SN15. Ракета вдало злетіла і приземлилася. Зараз компанія готується здійснити тестовий політ ракети з Техасу на Гаваї.

Нагадуємо, що нещодавно Ілон Маск розсекретив новий прототип зорельота Starship.