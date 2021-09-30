Українські школярі зможуть відправити в космос свої ідеї на кораблі Ілона Маска (фото)

Працюючи в мінілабораторіях, команди школярів будуть пропонувати ідеї для досліджень в умовах мікрогравітації на навколоземній орбіті.

Наукові ідеї українських школярів можуть потрапити на Міжнародну космічну станцію за допомогою корабля SpaceХ. А деякі студенти зможуть на власні очі побачити запуск ракети Falcon 9 на мисі Канаверал. Про перспективи талановитої молоді з України повідомив міністр освіти та науки Сергій Шкарлет.

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Тепер учні 9-11 класів отримають можливість відправити свої винаходи в космос для подальшого тестування на МКС. Це стало реальністю завдяки підписаній угоді про участь України в програмі "Місія 16" Міжнародної космічної станції.

"Уперше весь світ дізнається про наймолодших українських учених. Наукові експерименти наших школярів тепер зможуть потрапити на Міжнародну космічну станцію на навколоземній орбіті", — сказав Шкарлет.

[ + – ] Підписанти угоди про участь України в програмі "Місія 16"

У межах угоди Україна візьме участь в американській програмі розвитку науки і STEM-освіти SSEP (Програма студентських космічних експериментів), організованій Національним центром освіти та науки США (NCESSE) й Інститутом комічної освіти імені А. Кларка.

Команди студентів отримають в розпорядження мінілабораторії, де вони зможуть генерувати ідеї в галузі досліджень в умовах гравітації на навколоземній орбіті. За результатами двохетапного конкурсу дві команди студентів зможуть відправити свої експерименти на МКС, де астронавти станції продовжать з ними працювати.

Переможці конкурсу також зможуть бути присутніми під час старту Falcon 9 на історичному майданчику 39А космічного центру ім. Кеннеді у Флориді, яка буде доставлена на орбіту космічним кораблем SpaceX Dragon Ілона Маска. Крім того студенти зможуть взяти участь в науковій конференції у Вашингтоні, а їхні керівники пройдуть курс профнавчання в експертів програми.

З моменту старту програми в 2010 році її учасниками були школярі зі США, Бразилії та Канади, тепер до них будуть додані й студенти з України.

Раніше повідомлялося, що SpaceX зайнялася будівництвом свого першого плавучого космодрому і планує почати з нього запуски своїх ракет уже в 2022 році.

На МКС планують знімати художній фільм під назвою "Виклик". Для цього на станцію відправлять російського режисера й акторку.