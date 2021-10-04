В 4 раза больше памяти: ученые разработали новую технологию хранения данных (фото)

Новые ReRAM-массивы могут быть использованы для ИИ-систем, систем автономного вождения, 5G и современных процессоров Интернета вещей.

Компания Weebit Nano Limited, занимающаяся разработкой резистивной памяти, сообщила о том, что ей удалось создать ReRAM-массивы на 300-миллиметровых пластинах с использованием 28-нанометрового техпроцесса. Такая технология позволит существенно повысить плотность памяти.

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Об этом говорится в официальном релизе разработчика.

ReRAM-массивы могут быть использованы для ИИ-систем, систем автономного вождения, 5G и современных процессоров Интернета вещей (IoT). Отметим, что ранее использовался 40-нанометровый техпроцесс. Теперь, когда удалось достичь показателей в 28 нм, стало возможным увеличение плотности памяти — в 4 раза.

[ + – ] Составляющие массива Weebit Фото: weebit-nano.com

"28-нм массивы ReRAM реализованы с использованием небольшого и энергоэффективного коммутационного устройства", — говорится в релизе. "Тестирование ReRAM Weebit с одним транзистором и одним резистором (1T1R) массивы, встроенные в 28-нанометровый полностью обедненный кремний на изоляторе (FDSOI), доказали свою надежность, выносливость и сохранение данных, наряду с другими параметрами качества, еще на стадии производства".

В компании считают, что технология ReRAM готова к тому, чтобы ставить ее на поток. И многие производители ждут этого, так как скорость ReRAM практически достигла скорости оперативной памяти (отличие лишь в том, что она энергозависима, как и флеш-память). Однако, сделать это в Weebit Nano Limited обещали еще два года назад, но тогда процесс не заладился. Теперь, когда компания привлекла в качестве стратегического партнера институт CEA-Leti (Франция), возможно, что дело пойдет быстрее.

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