Ошибка в один символ: криптоплатформа случайно раздала токены на $162 млн

Неудачное обновление привело к крупнейшей утечке криптовалюты в истории смарт-контрактов. Разработчики потребовали вернуть средства, пригрозив налогами.

Децентрализованная платформа Compound ошибочно выплатила пользователям около $160 млн в криптовалюте и пытается вернуть средства при помощи угроз.

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Об этом пишет сайт телеканала CNBC.

Основатель проекта Роберт Лешнер в своем Twitter заявил о технической ошибке, которая привела к необоснованной выплате пользователям 490 тыс. COMP. На тот момент курс составлял около $330 за токен, поэтому общая сумма утечки составила около $162 млн, а вскоре стоимость криптовалюты упала на 4,8%. Например, в рамках одной транзакции было выплачено comp-токенов на сумму $30 млн.

К такому результату привело стандартное на первый взгляд обновление под названием Proposal 62, вышедшее 29 сентября. Как написал в Twitter разработчик децентрализованной криптобиржи SushiSwap Мудит Гупта, ошибка заключалась в коде — неправильным был лишь один символ. К счастью для Compound, контракт имел ограничение на количество токенов. В то же время, пул криптовалюты получил большой приток наличных, а 0,5 COMP генерируются примерно каждые 15 сек.

Роберт Лешнер обратился к пользователям с требованием вернуть криптовалюту, полученную по ошибке, в обмен на вознаграждение в размере 10% от суммы. В случае отказа, он пригрозил пожаловаться в Налоговую службу США. Впрочем, американцы имеют полное право оставить токены, если своевременно оплатят налоги. Вскоре разработчик заявил, что к 3 октября вернули около 117 тыс. COMP стоимостью около $38,7 млн. Кроме того, Лешнер анонсировал обновление Proposal 64, которое призвано исправить логическую ошибку в коде.

Compound работает на базе блокчейна Ethereum и выдает займы, позволяя пользователям вкладывать деньги в общий "банк" и зарабатывать деньги за счет процентов. Все операции осуществляются в токенах COMP, а вознаграждения автоматически выплачиваются по смарт-контрактам — это специальные компьютерные алгоритмы, отвечающие за формирование и контроль за владением криптовалютой. Обновление Proposal 62 ввело две разные ставки распределения COMP для заемщиков и занимающих, чтобы устранить "нежелательные рыночные условия".

Ранее майнер вернул Ethereum на $23 млн, полученных из-за ошибки на бирже DeversiFi. Он выполнил транзакцию с рекордно большой комиссией, однако согласился вернуть большую часть средств и получил около $150 тыс. в качестве вознаграждения за честность.