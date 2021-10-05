Помилка в один символ: криптоплатформа випадково роздала токени на $162 млн

Невдале оновлення призвело до найбільшого витоку криптовалюти в історії смарт-контрактів. Розробники вимагали повернути кошти, пригрозивши податками.

Децентралізована платформа Compound помилково виплатила користувачам майже $160 млн у криптовалюті та намагається повернути кошти за допомогою погроз.

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Про це пише сайт телеканалу CNBC.

Засновник проєкту Роберт Лешнер у своєму Twitter заявив про технічну помилку, яка призвела до необґрунтованої виплати користувачам 490 тис. COMP. На той момент курс становив приблизно $330 за токен, тому загальна сума витоку склала майже $162 млн, а незабаром вартість криптовалюти впала на 4,8%. Наприклад, у межах однієї транзакції було виплачено comp-токенів на суму $30 млн.

До такого результату призвело стандартне на перший погляд оновлення під назвою Proposal 62, що вийшло 29 вересня. Як написав у Twitter розробник децентралізованої криптобіржі SushiSwap Мудіт Гупта, помилка полягала в коді — неправильним був лише один символ. На щастя для Compound, контракт мав обмеження на кількість токенів. У той же час, пул криптовалюти отримав великий приплив готівки, а 0,5 COMP генеруються приблизно кожні 15 сек.

Роберт Лешнер звернувся до користувачів із вимогою повернути криптовалюту, отриману помилково, в обмін на винагороду в розмірі 10% від суми. У разі відмови, він пригрозив поскаржитися в Податкову службу США. Утім, американці мають повне право залишити токени, якщо своєчасно оплатять податки. Незабаром розробник заявив, що до 3 жовтня повернули майже 117 тис. COMP вартістю приблизно $38,7 млн. Крім того, Лешнер анонсував оновлення Proposal 64, яке покликане виправити логічну помилку в коді.

Compound працює на базі блокчейна Ethereum і видає позики, дозволяючи користувачам вкладати гроші в загальний "банк" і заробляти гроші за рахунок відсотків. Усі операції здійснюються в токенах COMP, а винагороди автоматично виплачуються за смарт-контрактами — це спеціальні комп'ютерні алгоритми, що відповідають за формування і контроль за володінням криптовалютою. Оновлення Proposal 62 ввело дві різні ставки розподілу COMP для позичальників і позикодавців, щоб усунути "небажані ринкові умови".

Раніше майнер повернув Ethereum на $23 млн, отримані через помилки на біржі DeversiFi. Він здійснив транзакцію з рекордно великою комісією, однак погодився повернути велику частину коштів та отримав майже $150 тис. як винагороди за чесність.