Перепрошивка, подорожание и отключения: что ждет владельцев "серых" смартфонов в Украине

Новые правила защитят украинцев от краж и контрабанды, но с другой стороны — заставят переплачивать. При этом уже купленные "серые" телефоны продолжат работать.

В августе 2021 года Комитет Верховной Рады по цифровой трансформации обнародовал законопроект против "серого" импорта мобильных телефонов, который может вступить в силу с 2025 года.

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Эксперты рассказали порталу UBR о подводных камнях таких нововведений.

Согласно законопроекту, украинцам придется проверять легальность новых устройств и регистрировать IMEI-коды в государственной базе устройств, в противном случае их могут заблокировать в мобильных сетях. Речь идет не только о смартфонах, но и о других гаджетах, использующих SIM-карты. Их общее название — мобильные терминалы.

Украинский государственный центр радиочастот заверил, что закон не затронет владельцев "серых" телефонов, которые, вероятно, когда-то были незаконно завезены в страну, перепроданы или даже украдены, изменения в основном коснутся новых моделей. Все устройства, которые останутся в сети на момент вступления новых правил в силу, продолжат работать, как ни в чем ни бывало.

Кроме того, модели неправильными или дублирующимися ІМЕІ не смогут отключить до 2025 года. Как уверяет генеральный директор Ассоциации предприятий информационных технологий Украины (АПИТУ) Юрий Пероганич, к тому времени большинство украинцев будут пользоваться смартфонами, легально импортированными и купленными в Украине.

"Тем, кто приобрел телефоны "в каких-то киосках" или с рук, не надо будет самим совершать вообще каких-либо действий, чтобы "обелить" аппарат", – подчеркнул он.

Отдельные правила предусмотрены для ввоза мобильных терминалов после вступления закона в силу, например, если человек вернется из-за границы с "серым" смартфоном. В таком случае владельцу необходимо в течение 120 дней подать электронное заявление (можно через приложение "Дія"), а затем подтвердить покупку смартфона или факт пересечения границы. IMEI-код автоматически окажется в базе данных и станет легальным, пользователю не придется ничего платить.

"Данный механизм будет защищать от черного импорта, то есть от ввоза вообще без декларирования. Также остановить ввоз в посылках устройств дороже 100-150 евро без декларирования и уплаты НДС", — объяснил Юрий Пероганич.

Компании, занимающиеся легальным импортом смартфонов, в целом поддерживают законопроект, однако выражают некоторые опасения. Представитель одной из фирм рассказал UBR, что пока законопроект не может стать эффективным инструментом легализации мобильного рынка и демонстрирует лишь неспособность правительства обеспечить общие условия всем участникам рынка. Прямо сейчас в Украину в обход таможенного контроля ввозят дорогие смартфоны, тогда как бюджетные доставлять контрабандой невыгодно, а с новым законом придется потратиться еще и на регистрацию в системе учета.

"По дешевому сегменту рынка мы получим увеличение расходов конечного потребителя – малоимущего украинца – который в итоге получит рост цены для мобильного телефона", — сообщил источник.

Эксперт по телекоммуникациям Роман Химич указал на еще одну проблему: контрабандисты смогут дублировать "белые" коды IMEI на нелегальные смартфоны. По его мнению, одновременно с отключениями в Украине начнется массовая перепрошивка краденных и контрабандных устройств. Обладателям оригинальных телефонов придется за свой счет подтверждать легальность покупки, а регулятору — различать легальные гаджеты от нелегальных.

Пресс-служба мобильного оператора lifecell утверждает, что новый законопроект позволит защитить украинцев от краж смартфонов. Вносить IMEI в базу придется импортерам, а клиент сможет сразу же проверить легальность товара при покупке в Украине.

Ранее писали, что ждет украинцев за использование "серых" смартфонов, согласно новому законопроекту. В худшем случае владельца могут отправить на шеcть лет в тюрьму.