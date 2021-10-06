Перепрошивка, подорожчання і відключення: чого очікувати власникам "сірих" смартфонів в Україні

Нові правила захистять українців від крадіжок і контрабанди, але з іншого боку — змусять переплачувати. При цьому вже куплені "сірі" телефони продовжать працювати.

У серпні 2021 року Комітет Верховної Ради з цифрової трансформації оприлюднив законопроєкт проти "сірого" імпорту мобільних телефонів, який може вступити в силу з 2025 року.

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Експерти розповіли порталу UBR про підводні камені таких нововведень.

Згідно із законопроєктом, українцям доведеться перевіряти легальність нових пристроїв і реєструвати IMEI-коди в державній базі пристроїв, в іншому випадку їх можуть заблокувати в мобільних мережах. Мова не тільки про смартфони, але і про інші гаджети, які використовують SIM-карти. Їхня загальна назва — мобільні термінали.

Український державний центр радіочастот запевнив, що закон не торкнеться власників "сірих" телефонів, які, ймовірно, колись були незаконно завезені в країну, перепродані або навіть вкрадені, зміни в основному торкнуться нових моделей. Усі пристрої, які залишаться в мережі на момент вступу нових правил у силу, продовжать працювати, як ні в чому не бувало.

Крім того, моделі неправильних або дубльованих ІМЕІ не зможуть відключити до 2025 року. Як запевняє генеральний директор Асоціації підприємств інформаційних технологій України (АПІТУ) Юрій Пероганич, на той час більшість українців користуватимуться смартфонами, легально імпортованими і придбаними в Україні.

"Тим, хто придбав телефони "в якихось кіосках" або з рук, не треба буде самим здійснювати взагалі будь-яких дій, щоб "відбілити" апарат", — підкреслив він.

Окремі правила передбачені для ввезення мобільних терміналів після вступу закону в силу, наприклад, якщо людина повернеться з-за кордону із "сірим" смартфоном. У такому випадку власнику необхідно протягом 120 днів подати електронну заяву (можна через додаток "Дія"), а потім підтвердити купівлю смартфона або факт перетину кордону. IMEI-код автоматично опиниться в базі даних і стане легальним, користувачеві не доведеться нічого платити.

"Цей механізм захищатиме від чорного імпорту, тобто від ввезення взагалі без декларування. Також зупинити ввезення в посилках пристроїв дорожче 100-150 євро без декларування та сплати ПДВ", — пояснив Юрій Пероганич.

Компанії, що займаються легальним імпортом смартфонів, у цілому підтримують законопроєкт, проте висловлюють деякі побоювання. Представник однієї з фірм розповів UBR, що поки законопроєкт не може стати ефективним інструментом легалізації мобільного ринку і демонструє лише нездатність уряду забезпечити загальні умови всім учасникам ринку. Прямо зараз в Україні в обхід митного контролю ввозять дорогі смартфони, тоді як бюджетні доставляти контрабандою невигідно, а з новим законом доведеться витратитися ще й на реєстрацію в системі обліку.

"У дешевому сегменті ринку ми отримаємо збільшення витрат кінцевого споживача — незаможного українця — який у результаті отримає зростання ціни для мобільного телефону", — повідомило джерело.

Експерт з телекомунікацій Роман Хіміч вказав на ще одну проблему: контрабандисти зможуть дублювати "білі" коди IMEI на нелегальні смартфони. На його думку, одночасно з відключеннями в Україні почнеться масова перепрошивка крадених і контрабандних пристроїв. Володарям оригінальних телефонів доведеться за свій рахунок підтверджувати легальність купівлі, а регулятору — розрізняти легальні гаджети від нелегальних.

Пресслужба мобільного оператора lifecell стверджує, що новий законопроєкт дозволить захистити українців від крадіжок смартфонів. Вносити IMEI в базу доведеться імпортерам, а клієнт зможе відразу ж перевірити легальність товару при купівлі в Україні.

Раніше писали, що чекає на українців за використання "сірих" смартфонів, згідно з новим законопроєктом. У гіршому випадку власника можуть відправити на шість років до в'язниці.