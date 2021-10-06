Майнеров оштрафуют на $5,5 млн за громкое жужжание "секретной" криптофермы

Местные жители пожаловались в коммунальные службы на шум от генераторов, из-за которых "было невозможно спать".

Канадскую компанию Link Global, которая занималась майнингом, могут оштрафовать на $5,6 млн за незаконное предпринимательство. Майнинговую станцию обнаружили после того, как услышали шум от установленных на ней четырех генераторов мощностью 1,25 МВт.

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Об этом сообщает издание Vice.com.

Компания Link Global из Ванкувера без разрешения соответствующих органов построила в городе Стерджен Каунти станцию по добыче криптовалюты. Предприниматели занимались майнингом "по-тихому" до тех пор, пока местные жители не обратили внимание на нехарактерный для этой местности шум.

Как оказалось, чтобы организовать электропитание для станции, майнеры установили четыре мощных электрогенератора, которые гудели на всю окрестность. Местные жители пожаловались в Комиссию по коммунальным услугам провинции Альберты (AUC). Издание процитировало слова одного из жителей, который сказал, что шум от станции "такой, что никто из моей семьи не может спать".

"Жалобы касались шума и были связаны с генерирующими установками, которые компания установила и эксплуатировала без соблюдения законодательных требований Альберты, включая получение лицензии на строительство через обращение в AUC", — информировала Комиссия.

Генеральный директор компании Link Global Стивен Дженкинс признал, что допустил "некоторые ошибки" в том, что не согласовал свою деятельность с местными жителями, однако также заверил, что его команда обладает доказательствами того, что приказ со стороны AUC о возмещении убытков, является не обоснованным.

В свою очередь, Комиссия утверждает, что Link Global должна заплатить штраф в размере $1,5 млн за прибыль, полученную от выработки электроэнергии и $4 млн за полученную прибыль прибыль от майнинга криптовалюты.

Напомним, что по результатам исследования Кембриджского университета, за первые 8 месяцев 2021 года майнинг биткоина поглотил больше энергии, чем за весь 2020 год.

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что белорусам лучше заниматься майнингом криптовалют, чем ездить на заработки в европейские страны.