Майнерів оштрафують на $5,5 млн за гучне дзижчання "секретної" криптоферми

Місцеві жителі поскаржилися в комунальні служби на шум від генераторів, через які "було неможливо спати".

Канадську компанію Link Global, яка займалася майнінгом, можуть оштрафувати на $5,6 млн за незаконне підприємництво. Майнінгову станцію виявили після того, як почули шум від встановлених на ній чотирьох генераторів потужністю 1,25 МВт.

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Про це повідомляє видання Vice.com.

Компанія Link Global з Ванкувера без дозволу відповідних органів побудувала в місті Стерджен Каунті станцію з видобутку криптовалюти. Підприємці займалися майнінгом "по-тихому" до тих пір, поки місцеві жителі не звернули увагу на нехарактерний для цієї місцевості шум.

Як виявилося, щоб організувати електроживлення для станції, майнери встановили чотири потужних електрогенератори, які гуділи на всю околицю. Місцеві жителі поскаржилися в Комісію з комунальних послуг провінції Альберти (AUC). Видання процитувало слова одного з жителів, який сказав, що шум від станції "такий, що ніхто з моєї родини не може спати".

"Скарги стосувалися шуму і були пов'язані з генерувальними установками, які компанія встановила й експлуатувала без дотримання законодавчих вимог Альберти, включаючи отримання ліцензії на будівництво через звернення до AUC", — інформувала Комісія.

Генеральний директор компанії Link Global Стівен Дженкінс визнав, що допустив "деякі помилки" в тому, що не узгодив свою діяльність з місцевими жителями, проте також запевнив, що його команда має докази того, що наказ з боку AUC про відшкодування збитків є не обґрунтованим.

У свою чергу, Комісія стверджує, що Link Global повинна заплатити штраф у розмірі $1,5 млн за прибуток, отриманий від вироблення електроенергії, і $4 млн за отриманий прибуток від майнінгу криптовалюти.

Нагадаємо, що за результатами дослідження Кембриджського університету, за перші 8 місяців 2021 року майнінг біткоїну поглинув більше енергії, ніж за весь 2020 рік.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає, що білорусам краще займатися майнінгом криптовалюти, ніж їздити на заробітки в європейські країни.