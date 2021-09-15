Майнери витратили на BTC стільки електрики, скільки Україна витрачає майже за рік

За неповний 2021-й на майнінг BTC витратили більше енергії, ніж за весь 2020 рік.

За перші 8 місяців 2021 року майнінг біткоїнів поглинув більше енергії, ніж за весь 2020 рік. Про це пише агентство Bloomberg із посиланням на нове дослідження.

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За прогнозами експертів, до кінця року на видобуток біткоїнів піде 91 терават-годин (терават-годин — 1 трильйон ват на годину, ТВт-год), тоді як у 2020 році витратили приблизно 67 ТВт-год. Так, майнери сумарно витратять кількість енергії, яку можна порівняти зі споживанням всього Пакистану.

Згідно з Кембриджським індексом споживання електроенергії біткоїном, складеним британськими аналітиками, станом на квітень 46% середньомісячної частки світового хешрейту майнінгу в 2021 році припадало на Китай, 16,8% — США, 8,2% — Казахстан, 6,8% — Росію, 4,6% — Іран, 3,4% — Малайзію, 3% — Канаду, 2,81% — Німеччину, 2,27% — Ірландію, 5,92% — інші країни. Передбачається, що до кінця року споживання зросте до 95,68 ТВт-год — стільки ж споживають Філіппіни.

Як з'ясували дослідники з Кембриджського університету, вартість біткоїна підвищується, і все більше майнерів приєднуються до мережі, використовуючи "ненажерливі" машини. Споживання енергії BTC сильно залежить від витрат на майнінг, а також із прогнозованим курсом. Учені додали, що зростання цін на біткоїни і зниження витрат на електроенергію зазвичай призводять до збільшення споживання електроенергії, оскільки користувачі починають підключати менш енергоефективне обладнання.

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Паралельне дослідження команди Science Direct виділило ще одну критичну проблему майнінгу — електронні відходи, до них належать комп'ютери й інша електроніка, які вийшли з ладу. Згідно зі звітом, на одну транзакцію у мережі Bitcoin припадає 272 г таких відходів. Станом на травень 2021 року кількість електронних відходів склала 30,7 тис. т. Криптовалюта виробляє приблизно 0,11% від передбачуваного світового обсягу електронних відходів у 2021 році, що, за даними Statista, становить 57,4 млн т.

За даними New York Times, сьогодні сім майнінгових груп (пулів), володіють 80% обчислювальної потужності мережі Bitcoin — таке об'єднання збільшує шанси на видобуток токенів і дозволяє рівномірно розподіляти дохід. На початку свого розвитку біткоїн коштував копійки, і його можна було легко майнити за допомогою звичайного комп'ютера. Зараз же робота з блокчейном вимагає спеціального обладнання під назвою ASIC-майнер, що споживають величезну кількість електроенергії. Необхідно використовувати багато таких пристроїв, щоб окупити рахунки за комуналку.

Раніше компанія Tesla вирішила приймати біткоїни до оплати, але відмовилася через надмірне споживання енергії. Глава компанії Ілон Маск пояснив, що на видобуток криптовалюти витрачається занадто багато електрики. Tesla планує знову визнати біткоїни, щойно майнінг стане безпечнішим для навколишнього середовища.

Фокус розбирався, хто може вирішити проблему енергоспоживання під час видобутку біткоїнів. Найперспективнішими вважаються два методи, вигадані Ілоном Маском і Віталіком Бутеріним, засновником блокчейна Ethereum.