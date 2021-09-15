Майнеры потратили на BTC столько электричества, сколько Украина расходует почти за год

За неполный 2021-й на майнинг BTC потратили больше энергии, чем за весь 2020 год.

За первые 8 месяцев 2021 года майнинг биткоина поглотил больше энергии, чем за весь 2020 год. Об этом пишет агентство Bloomberg ссылаясь на новое исследование.

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По прогнозам экспертов, до конца года на добычу биткоина уйдет 91 тераватт-часов (тераватт-час — 1 триллион ватт в час, ТВт-ч), тогда как в 2020 году потратили около 67 ТВт-ч. Таким образом майнеры суммарно потратят количество энергии, сравнимое с потреблением всего Пакистана.

Согласно Кембриджскому индексу потребления электроэнергии биткоином, составленному британскими аналитиками, по состоянию на апрель 46% среднемесячной доли мирового хэшрейта майнинга в 2021 году приходилось на Китай, 16,8% — США, 8,2% — Казахстан, 6,8% — Россию, 4,6% — Иран, 3,4% — Малайзию, 3% — Канаду, 2,81% — Германию, 2,27% — Ирландию, 5,92% — другие страны. Предполагается, что к концу года потребление вырастет до 95,68 ТВт-Ч — столько же потребляют Филиппины.

Как выяснили исследователи из Кембриджского университета, стоимость биткоина повышается, и все больше майнеров присоединяются к сети, используя "прожорливые" машины. Потребление энергии BTC cильно зависит от расходов на майнинг, а также с прогнозируемым курсом. Ученые добавили, что рост цен на биткоины и снижение затрат на электроэнергию обычно приводят к увеличению потребления электроэнергии, поскольку пользователи начинают подключать менее энергоэффективное оборудование.

[ + – ] Прогноз предполагает, что средняя цена на электроэнергию составит $0,05/кВтч

Параллельное исследование команды Science Direct выявило еще одну критическую проблему майнинга — электронные отходы, к ним относятся вышедшие из строя компьютеры и другая электроника. Согласно отчету, на одну транзакцию в сети Bitcoin приходится 272 г таких отходов. По состоянию на май 2021 года количество электронных отходов составило 30,7 тыс. т. Криптовалюта производит около 0,11% от предполагаемого мирового объема электронных отходов в 2021 году, что, по данным Statista, составляет 57,4 млн т

По данным New York Times, сегодня семь майнинговых групп (пуллов), владеют 80% вычислительной мощности сети Bitcoin — такое объединение увеличивает шансы на добычу токенов и позволяет равномерно распределять доход. В начале своего развития биткоин стоил копейки, и его можно было легко майнить при помощи обычного компьютера. Сейчас же работа с блокчейном требует специального оборудования под названием ASIC-майнеры, потребляющие огромное количество электроэнергии. Необходимо использовать много таких устройств, чтобы окупить счета за коммуналку.

Ранее компания Tesla решила принимать биткоин к оплате, но отказалась из-за чрезмерного потребления энергии. Глава компании Илон Маск объяснил, что на добычу криптовалюты тратится слишком много электричества. Tesla планирует снова признать биткоин, как только майнинг станет безопаснее для окружающей среды.

Фокус разбирался, кто может решить проблему энергопотребления при добыче биткоина. Самыми перспективными считаются два метода, придуманные Илоном Маском и Виталиком Бутериным, основателем блокчейна Ethereum.