"Електрики вистачає": Лукашенко закликав білорусів майнити криптовалюту (відео)

В ході звернення глава країни згадав українців, які "корчаться, збираючи полуницю у поляків і німців".

Президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає, що білорусам краще займатися майнінгом (видобутком) криптовалюти, ніж їздити на заробітки в європейські країни. Про це він заявив у ході виступу, приуроченого до запуску Петриківського гірничо-збагачувального комплексу (ГЗК) в Гомельській області. Відповідне відео опублікував телеграм-канал "Пул першого".

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За словами Лукашенка, білорусів в інших країнах "не чекають".

"А якщо хтось і чекає ... Може бути, на плантаціях, як часто українці говорять, у поляків там або у німців корчаться, збирати полуницю. Так краще у себе обробляти це і у вільний від роботи час займатися корисною працею", — сказав лідер республіки.

В якості альтернативи Лукашенко запропонував білорусам майнити криптовалюту, адже, згідно з його твердженням, в країні достатньо електрики для цього.

[ + – ] Лукашенко про майнінг криптовалюти в Білорусі

"У нас тут багато майданчиків звільнилося в Петрикові. Я губернатору кажу: ну невеликі гроші, візьміть теплиці поставте, створіть що-небудь на електриці. Ну в кінці-кінців криптовалюту починайте майнити, або як це називається ... Електрики вистачає в країні", — сказав президент Білорусі.

Примітно, що на сайті глави республіки в матеріалі про сьогоднішній виступ Лукашенко частина його промови про криптовалюту відсутня.

Відзначимо, що криптовалюта в Білорусі легалізована з грудня 2017 року. Згідно з прийнятим Декретом про цифрову економіку, ця галузь тимчасово звільнена від оподаткування, а громадяни можуть володіти цифровими грошима, міняти, купувати і продавати білоруські рублі і валюту. При цьому такі операції декларувати не потрібно. А в листопаді 2020 року найбільший банк республіки "Беларусбанк" запустив послугу з обміну криптовалюти.

Раніше вчені з Кембриджського університету підрахували, що видобуток криптовалюти за рік споживає приблизно 124 ТВт-год електроенергії — це майже стільки ж, скільки споживає за рік вся Україна.

Що стосується Лукашенка, то сьогодні він також згадав про Україну і в контексті економічних зв'язків — президент Білорусі назвав українців "нашим народом" і заявив, що Мінськ веде діалог з Києвом щодо збереження економічних відносин між країнами.