"Электричества хватает": Лукашенко призвал белорусов майнить криптовалюту (видео)

В ходе обращения глава страны упомянул украинцев, которые "корячатся, собирая клубнику у поляков и немцев".

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что белорусам лучше заниматься майнингом (добычей) криптовалют, чем ездить на заработки в европейские страны. Об этом он заявил в ходе выступления, приуроченного к запуску Петриковского горно-обогатительного комплекса (ГОК) в Гомельской области. Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал "Пул первого".

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По словам Лукашенко, белорусов в других странах "не ждут".

"А если кто-то и ждет… Может быть, на плантациях, как часто украинцы говорят, у поляков там или у немцев корячиться, собирать клубнику. Так лучше у себя возделывать это и в свободное от работы время заниматься полезным трудом", — сказал лидер республики.

В качестве альтернативы Лукашенко предложил белорусам майнить криптовалюту, ведь, согласно его утверждению, в стране достаточно электричества для этого.

[ + – ] Лукашенко о майнинге криптовалют в Беларуси

"У нас тут много площадок освободилось здесь в Петрикове. Я губернатору говорю: ну небольшие деньги, возьмите теплицы поставьте, создайте что-нибудь на электричестве. Ну в конце-концов криптовалюту начинайте майнить, или как это называется… Электричества хватает в стране", — сказал президент Беларуси.

Примечательно, что на сайте главы республики в материале про сегодняшнее выступление Лукашенко часть его речи про криптовалюты отсутствует.

Отметим, что криптовалюты в Беларуси легализованы с декабря 2017 года. Согласно принятому Декрету о цифровой экономике, эта отрасль временно освобождена от налогообложения, а граждане могут владеть цифровыми деньгами, менять, покупать и продавать белорусские рубли и валюту. При этом такие операции декларировать не нужно. А в ноябре 2020 года крупнейший банк республики Беларусбанк запустил услугу по обмену криптовалют.

Ранее ученые из Кембриджского университета подсчитали, что добыча криптовалют за год потребляет примерно 124 ТВт-ч электроэнергии — это почти столько же, сколько потребляет за год вся Украина.

Что касается Лукашенко, то сегодня он также вспомнил об Украине и в контексте экономических связей — президент Беларуси назвал украинцев "нашим народом" и заявил, что Минск ведет диалог с Киевом касательно сохранения экономических отношений между странами.