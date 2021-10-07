Любители полетов вредят экологии Земли: Google показал, насколько

В сервисе поиска билетов Google Flights появилась новая опция, которая отсортирует доступные рейсы по уровню углеродных выбросов и покажет, какой вред тот или иной рейс нанесет экологии

В среду, 6 октября, сервис Google Flights начал сообщать пользователям о том, какой углеродный след влечет за собой тот или иной перелет. Об этом пишет официальный блог компании.

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Имеющиеся фильтры позволяют отсортировать рейсы по уровню выбросов CO2 в атмосферу. Flights использует систему цветовой кодировки. Так, зеленым отмечены самые экологичные рейсы.

При подсчете углеродного следа используется информация авиакомпаний и Европейского агентства по окружающей среде. Уровень углерода, который выделяется во время полета, зависит от ряда факторов, в т.ч. типа самолета, выбранного маршрута и даже количества мест в салоне.

Представители поискового гиганта отмечают, что это еще один шаг в рамках глобальных усилий, направленных на решение проблемы климатических изменений.

В прошлом месяце Google присоединился к группе компаний Travalyst Coalition, которые пытаются добиться того, чтобы экологичность стала стандартом для индустрии путешествий. Среди участников проекта — популярные туристические сайты, такие как Booking и Tripadvisor.

Google считает важным доступность пользователям точных оценок относительно углеродного следа, вне зависимости от того, где именно они ищут информацию или покупают билеты.

Углеродный след коммерческих рейсов — это примерно 2% от глобального объема всех выбросов. Но к 2050 году этот процент может утроиться. Такие данные приводит Международный совет по чистому транспорту.

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