Любителі польотів шкодять екології Землі: Google показав, наскільки

У сервісі пошуку квитків Google Flights з'явилася нова опція, яка сортує доступні рейси за рівнем вуглецевих викидів та покаже, якої шкоди той чи інший рейс завдасть екології.

У середу, 6 жовтня, сервіс Google Flights почав повідомляти користувачам про те, який вуглецевий слід тягне за собою той чи інший переліт. Про це пише офіційний блог компанії.

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Наявні фільтри дозволяють впорядкувати рейси за рівнем викидів CO2 в атмосферу. Flights використовує систему колірного кодування. Так, зеленим позначені найбільш екологічні рейси.

Для підрахунку вуглецевого сліду використовується інформація авіакомпаній і Європейського агентства з навколишнього середовища. Рівень вуглецю, який виділяється під час польоту, залежить від низки факторів, зокрема типу літака, обраного маршруту і навіть кількості місць у салоні.

Представники пошукового гіганта зазначають, що це ще один крок у межах глобальних зусиль, спрямованих на вирішення проблеми кліматичних змін.

Минулого місяця Google приєднався до групи компаній Travalyst Coalition, які намагаються домогтися того, щоб екологічність стала стандартом для індустрії подорожей. Серед учасників проєкту — популярні туристичні сайти, такі як Booking і Tripadvisor.

Google вважає важливим доступність користувачам точних оцінок щодо вуглецевого сліду, незалежно від того, де саме вони шукають інформацію або купують квитки.

Вуглецевий слід комерційних рейсів — це приблизно 2% від глобального обсягу всіх викидів. Але до 2050 року цей відсоток може потроїтися. Такі дані наводить Міжнародна рада з чистого транспорту.

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