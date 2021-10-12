Самолет Airbus Zephyr провел в небе 18 дней кряду и раздавал Интернет из стратосферы

В будущем беспилотник сможет продержаться в воздухе до 6 месяцев, обеспечивая связью отдаленные и труднодоступные регионы.

Дрон на солнечных батареях Zephyr S от компании Airbus пролетел почти 3 недели без посадки.

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О новом достижении проекта организация написала на официальном сайте.

Летательный аппарат с неподвижным крылом, оборудованный двумя электродвигателями и большой солнечной панелью, предназначен для раздачи высокоскоростного беспроводного Интернета из стратосферы.

Для бесперебойной работы системы он должен постоянно находиться в воздухе, получая энергию солнца. Во время последних испытаний летом 2021 года Airbus Zephyr S при поддержке Минобороны Великобритании совершил 6 полетов, 2 из них прошли в стратосфере, и каждый длился по 18 дней. При этом машина установила новый мировой рекорд высоты для беспилотников своего класса, поднявшись на 23 км.

Во время полетов участники проекта также проверили работу нескольких систем полезной нагрузки, в том числе OPAZ, которая записывала происходящее на Земле и передавала данные на Землю в потоковом режиме. Испытания показали, что Zephyr S может точно маневрировать в стратосфере и удерживать соединение между бортовой станцией и точками на поверхности планеты.

[ + – ] Беспилотник Airbus Zephyr S Фото: Airbus

"Во время работы с Airbus и командой Zephyr во время летной кампании 2021 года, был достигнут значительный прогресс в демонстрации HAPS", — заявил Джеймс Гэвин, руководитель группы перспективных возможностей в Defense Equipment & Support, подразделении снабжения британского Минобороны.

Как уверяют конструкторы, самолет, оборудованный двумя несущими винтами, уже способен летать без посадок до 3-х месяцев, и этот срок можно увеличить вдвое — до полугода. Во время полета он может передавать интернет-сигналы военным и гражданским в случае, если у них нет доступа к кабельному соединению. Аппарат также предлагают использовать для мониторинга природных и техногенных катастроф, например, лесных пожаров или утечки нефтепродуктов.

[ + – ] Беспилотник Зефир после посадки Фото: Airbus

"Он обеспечивает постоянное наблюдение, отслеживает изменяющийся экологический ландшафт мира и сможет обеспечить связь в отдаленных и труднодоступных местах", — подчеркнули в Airbus.

Как правило, для обеспечения беспроводного глобального интернет-соединения используют серию спутников, которые доставляют на околоземную орбиту при помощи ракет-носителей. Airbus сосредоточилась на более дешевой альтернативе, работающей на электродвигателях, а потому полностью экологичной.

Ранее писали, что Airbus запустила аэротакси нового поколения под названием CityAirBus. Предполагается, что самолет сможет выдержать пилота и трех пассажиров, а к 2025 году будет возить людей во многих городах.

До этого Airbus создала цифровой журнал с гибким дисплеем для самолетов. Устройство станет заменой печатным изданиям, которая позволяет не только читать новости, но также смотреть фильмы и слушать музыку.